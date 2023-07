Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - "Etre entre Gaillac et Rabastens"

Aujourd’hui pour l'expression du jour dans qu’es aquò Guillaume Gratiolet nous emmène nous promener le long du Tarn dans le vignoble gaillacois.

Aujourd’hui j’ai choisi de vous parler de mon expression préférée en occitan : Estre entre Galhac e Rabastens , être entre Gaillac et Rabastens.

Commençons par définir ce que ça ne veut pas dire. Ça ne signifie pas se trouver a l’illa d’Albigès, l’Isle sur Tarn en français qui est une commune pile entre les deux villes, d’ailleurs on peut être entre Gaillac et Rabastens, n’importe où, moi ça m’est arrivé à Toulouse, à Agen ou même a Tahiti. Ce n’est absolument pas une indication géographique, c’est un état physique.

Ça veut dire être pompeta, attrapar una brumada, aver de vent dins las vèlas, aver un pe dins las vinhas, prener la cigala, être légèrement ivre.

La légende raconte que cette maxime trés ancienne vient quand même de Lisle-sur-Tarn on y disait que les gens ivres n'avaient pas su choisir entre les vins de Gaillac et Rabastens et avaient donc dû les déguster à plusieurs reprises.

Plus généralement, la route sinueuse qui sépare ces deux vilòtas, ces deux petites villes, est bordée de vignes, on est au coeur du vignoble gaillacois, et le le commerce du vin est et a toujours été un moteur économique pour cette région, les barriques transitaient abondamment, en direction de Garonne et de Bordeaux, sur des gabares par le Tarn, puis par voie ferrée et par la route.

Estre entre Galhac e Rabastens c’est donc une des innombrables façon de parler du vin, qui a fait la prospérité de ce coin du Tarn.

On dit aussi : A Graulhet per d’aiga avèm pas set ! : À Graulhet, pour de l’eau, nous n’avons pas soif ! Ou encore De pan e de vin, lo rei pòt venir : Pain et vin, le roi peut venir. Ou encore : Cada jorn, un còp de vin, estalvia cinc sòus del medecin, tous les jours, un verre de vin, épargne les cinq sous du médecin. Bon aujourd’hui c’est 25 euros, vous aurez fait la conversion ! Autant d’expressions qui incitent a la consommation de vin blanc, rosat, rotge o petonejant, de vin blanc, rosé, rouge ou pétillant.

Mais les temps ont changé, aujourd’hui l’abus d’alcool, l’embriaguesa, l’ivresse, responsable de maladies et d’accidents de la route, n’a plus la cote, il va même de soi de rappeler que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Cela dit nous faisons bien la différence avec Estre Sadol coma un pòrc o bandat coma una ascla être ivre mort si vous préférez et estre entre Gaillac et Rabastens, qui reste synonyme d’une légère consommation d’alcool, allez santat et a deman !