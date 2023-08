Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Far la figa

Far la figa en 3 mots, ça signifie faire la figue !

Non ce n’est pas la version occitane des falafels ! D’ailleurs on ne met pas de figues dans les falafels, comme chacun le sait c’est à base de poids chiches, qu’on appelle cese en occitan. Voila refermons la parenthèse culinaire. Maintenant que l’on sait ce que ce n’est pas, voyons la traduction : Far la figa en 3 mots, ça signifie faire la figue ! Par exemple, quand je m’essayait au Padel sur le lac Saint Ferréol la dimenjada passada, le week-end dernier, c’était laborieux, je n’ai pas le sens de l’équilibre, et donc a cada còps que casèri a l’aiga, chaque fois que je tombais à l’eau, la calinhaira, ma chère et tendre, me faguèt la figa ! Ça veut dire qu’elle se moquait de moi ! Far la figa à quelqu’un c’est se moquer, se trufar de qualqu’un. En occitan se moquer c’est se truffer. Donc on se truffe et on se fait la figue, on est très portés sur les fruits et légumes dans cette langue !

A l’origine, au moyen-âge, far la figa signifiait un geste de la main très précis, c’est ce qu’on appelle un doigt d’honneur en bon français, imaginez le accompagné d’un grand sourire narquois. Depuis l’expression est restée, mais le sens premier a été oublié, aujourd’hui ça veut seulement dire se moquer, se trufar.

Vous noterez que la figue, bien que je n’aime pas ça sauf en confiture, est récurrente dans l’imaginaire occitan. Dans certaines situations pénibles, là ou on commencerait à s’énerver en disant « e ben per ma fé », « et bien ma foi », on remplace la foi par la figue. Je crois que j’en ai perdu 2 ou 3 au fond… je vais essayer d’être plus clair, prenons une situation au hasard : après avoir passé une après-midi ultra pénible a subir les moqueries de votre compagne parce que vous n’arrivez pas tenir en équilibre sur une planche de Padel, vous direz : per ma figa ! Jamai tornarai montar sus aquela macarela de plancassa ! Par ma figue, jamais je ne remonterais sur cette fichu planche !

On dit aussi badar las figas, regarder bouche bée, respondre figa per rasim, donner une réponse qui n’a rien à voir avec la question, perdre pas figas, ne pas perdre son temps, bref il en existe des tonnes. Je conclurai avec un proverbe populaire que vous avez peut-être déjà entendu quelque part : que pissa clar, fa la figa al mètge ! Qui urine clair, se moque du médecin !

Qu’es aquò revient demain même heure, adishatz.