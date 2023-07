Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Lenga de pelha

C’est la série Kaamelott qui a inspiré qu’es aquò !

Hier soir je regardais, donc un épisode de Kaamelott, la fameuse série d’Alexandre Astier, une série qui malgré ses trop nombreuses rediffusions à la télé me fa totjorn rire coma una ascla pernada, me fait toujours rire comme une bûche fendue, j’aime particulièrement les personnages Léodagan de Carmélide et son épouse Dame Séli, ils collent parfaitement à l’expression du jour, ce sont de vraies lengas de pelhas ! C’est a dire des gens qui dénigrent les autres, des personnes médisantes, des mauvaises langues ! On pourrait dire aussi meissanta lenga, méchante langue c’est la même chose, mais en moins savoureux, je préfère l’expression du jour elle est plus imagée. Lenga de pelha signifie mot à mot langue de chiffon. Le chiffonnier, lo pelharòt est un personnage, qui a marqué la culture populaire, et malgré la disparition fa bel temps, il y a belle lurette de ce métier dans nos campagnes, le pelharòt et ses pelhas continuent de nourrir l’imaginaire occitan.

Nous avons aussi beaucoup d’expressions qui utilisent l’image de la langue, par exemple una lengalonga, une langue longue, c’est quelqu’un qui est incapable de garder un secret, pour rester dans Kaamelott, ce serait disons le personnage de Bohort, ou du tavernier. On dit aussi aver bona lenga, avoir bonne langue, il s’agit ici de quelqu’un qui parle beaucoup, qui parle trop même, comme les personnages Perceval et Karadoc. D’ailleurs dans bien des épisodes le roi Arthur est obligé de leur mettre un acorchalenga, c’est un néologisme formé par la contraction du verbe acorchar, raccourcir et du mot lenga, langue, il s’agit donc de leur raccourcir la langue, autrement dit de les forcer à se taire. Le roi Arthur quant à lui est un personnage qui a clairement laissat la lenga jos lo coissin, qui a laissé sa langue sous le coussin, ça veut dire qu’il parle peu, ou seulement a bel exprèssi, a bon escient.

La calinhaira, ma chérie n’aime pas kaamelott, elle trouve cette série fastigosa, rébarbative, quina lenga de pelha ! Quelle mauvaise langue, quand elle dit ça li sortissi la lenga, je lui tire la langue ! À ne pas confondre avec tira la lenga, une expression qui signifie mettre la langue occitane en avant, la tirer vers le haut !

J’espère que chez vous vous vous dites que la chronique qu’es aquò, tira la lenga !

Bona dimenjada à lundi même heure, adishatz !