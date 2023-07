Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - M’as colhonat quand t’ai vist

M’as colhonat quand t’ai vist, est une tournure typiquement occitane

Je vous vois déjà sourire, oui le verbe colhonar, couillonner ou le mot colhon, couillon, sont très employés dans la langue de tout les jours. Et il est vrai que cette expression marca plan, elle en jette, elle a fière allure ! M’as colhonat quand t’ai vist, est une tournure typiquement occitane on ne trouve pas d’équivalent en français, mot à mot c’est tu m’as couillonné quand je t’ai vu, mais on ne l’emploie jamais comme ça directement, on va parler d’une situation, ou d’un objet a la m’as colhonat quand t’ai vist, et bien plus encore d’une personne un m’as colhonat quand t’ai vist.

Prenez lo cousin, mon cousin, il me semble vous avoir déjà parlé de lui sur cette antenne, cette expression lui va comme un gant. Il veut toujours esbalaudir lo monde, éblouir les gens, alors quand j’ai proposé à la famille d’aller ensemble voir la coupe du monde de rugby au stadium de Tolosa, je ne sais pas pourquoi, il s’est précipité à nous raconter qu’il connaissait du monde à la fédération et qu’il nous aurait des places en loges avec champagne et petits four. Je vous le donne en mille, six mois plus tard ni places ni petits fours, pas res ! Rien ! Il nous a inventé un excuse cagarosa, foirosa, foireuse. Le cousin c’est un vrai m’as colhonat quand t’ai vist !

On l’a cru parce que oui, c’est vrai il est dans le rugby, il entraine l’équipe du village, mais objectivement, il s’est fâché avec la moitié des joueurs et l’équipe a fini dernière de la poule, c’est un entraineur de m’as colhonat quand t’ai vist, un très mauvais entraineur !

Pour se faire pardonner il m’a trouvé rétroprojecteur d’occasion, soi disant l’affaire du siècle, pour voir les matchs en grand à la maison, bien sur cet appareil que j’ai payé de ma poche ne marche pas, c’est un projecteur a la m’as colhonat quand t’ai vist !

Donc la coupe du monde ce sera dins lo canton dels afogats a la prada dels filtres ! Dans la fan zone de la prairie des filtres ! En espérant que la còla a l’Antòni Dupont, la bande à Antoine Dupont ne nous fasse pas une copa del monde a la m’as colhonat quand t’ai vist … mais ça, il y a peu de chances que ça arrive, je sens même qu’ils vont nous régaler les pichons de l’équipe de France.

Allez a demain même heure, et promis je ne vous écrirai pas une chronique a la m’as colhonat quand t’ai vist !