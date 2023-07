Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Mila dieu de Mila dieu !

Aujourd’hui dans qu’es aquò guillaume Gratiolet va nous parler de dieu, mais pas sûr qu’on parle spiritualité, quelle est l’expression du jour ?

Mila dieu de Mila dieu ! C’est mon expression préférée en occitan !

Mila dieu de mila dieu de mila dieu ! Oui c’est une phrase qui n’a pas de fin le nombre de Mila dieu dépend de l’émotion que l’on ressent ou que l’on veut transmettre.

Mila dieu ça veut tout simplement dire mile dieux ! En Occitan comme dans tot un fum de lengas, comme dans tout plein de langues, l’anglais, l’arabe ou l’espagnol… on invoque le nom de dieu a tout va, on le fait qu’on soit croyant ou pas. On peut le comparer Mila dieu à l’expression américaine oh my god ! On l’emploie en effet un peu tout le temps n’importe où pour marquer une situation peu habituelle, stressante, enthousiasmante, effrayante, joyeuse ou que sais je encore… c’est à votre guise !

Quelques exemples : Elle est très intéressante cette chronique sur France Bleue Mila dieu ! Que fa cau aqui mila dieu, qu’il fait chaud ici, Mila dieu de Mila dieu on va encore se péguer les bouchons pour aller au lac Saint Ferréol ! La coupe de France et le bouclier de Brénus, mila dieu, quina annada per Tolosa ! Quelle année pour Toulouse ! Je ne peux m’empêcher de vous retransmettre ici une galejada, une blague du comédien, musicien et conteur Florent Mercadier, qui dans un de ses spectacles racontait que les occitans connaissaient le prénom de dieu, car ils disent tout le temps : e Mila dieu ! Il s’appellerait donc Emile, Emile Dieu !

Dieu aurait donc un état civil, en Gascogne on emploie aussi très souvent l’expression dieu vivent ! Dieu vivant ! Il a donc un état civil et son état physique serait donc vivant !

Peut être derrière le poste vous vous dites : boudu qu’il est couillon cet animateur ! Et bien la aussi vous parlez de dieu, car boudu ce mot typique de l’argot toulousain est une simple contraction de bon dieu, bon dieu, petit à petit on est passé de bon dieu a boudu, puis à boudu con ! c’est la magie de la pratique populaire des langues ! Pour l’anecdote, pensi qu’es de bon rampèlar, il est important de le rappeler l’un des tout premiers groupe de rap toulousain s’appelait Boudu Con Production !

On se retrouve demain à la même heure, et n’oubliez pas : toutes les chroniques qu’es aquò sont à réécouter sur l’application Ici, Mila dieu de Mila dieu.