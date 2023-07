Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - Parla patois e babylon entendra pas !

Aujourd’hui qu’es aquò en vadrouille, Guillaume Gratiolet nous emmène à Marseille

Oui cap a Marsilha avec mon expression préférée Parla patois e babylon entendra pas !

Cette expression est plutôt récente dans l’histoire de la langue occitane puisqu’elle date des années 90, on doit cette phrase un drin provocaira, un brin provocatrice au groupe de reggae Massilia Sound System. Elle est tirée de la chanson parla patois sortie en 1992.

Parla patois e Babylon entendra pas, veut dire tout simplement : parle patois et Babylon n’entendra pas ! Pour cette joyeuse bande d’occitanistes marseillais, babylon signifie le pouvoir politique, l’ordre établi… Ce n’est pas de l’argot marseillais, c’est un mot emprunté à la culture jamaïcaine, leur principale source d’inspiration. Le reggae jamaïcain était très à la mode dans les années 90.

Le mot patois, quand à lui sent le souffre, il a été utilisé pour dénigrer les langues régionales et leurs locuteurs, tout au long du siècle passé, mais il était aussi employé par ses mêmes locuteurs d’un biais afectiu, de façon affective. Aujourd’hui encore son utilisation est sujette à polémique.

Ici Massilia fait un clin d’oeil, un de plus, a la Jamaïque, où l’on nomme également la langue du peule patois !

Parla patois e babylon intendra pas c’est aussi un pied de nez à l’expression lenga secreta, langue secrète, on a souvent nommé l’occitan ainsi car nos anciens parlaient patois pour dire les choses que les enfants ne devaient pas entendre. Il s’agit ici de revirar la taula, de renverser la table, et s’apoderar la lenga, de se ré-approprier la langue.

L’oeuvre du Massilia Sound System, a largement dépassée les frontières de Marseille, dès ses débuts dans les années 80, le groupe a eu une audience incroyable à Tolosa et dans tout le sud ouest, a travers ses rencontres avec les artistes comme la Compagnie Lubat de Uzeste, les Fabulous Trobadors de Tolosa ou la Talvera de Cordes sur ciel, s’est créé le collectif la linha imaginòt, un mouvement d’artistes revendiquant une vision décentralisée de la culture.

Le Massilia sound system et ses compères ont donné un sacré coup de boost au reviscol de la lenga, au renouveau de la langue, car en abordant les thèmes qui préoccupaient la jeunesse d’alors sur des musiques populaires, ils ont rempli les classes d’occitan dans les collèges et lycées, car tout d’un coup ce bon vieux patois poscos poussiéreux devenait une langue belle et rebelle !

A lundi même heure en patois ou en occitan, comme vous préférez !