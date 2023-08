Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Qui se se vòl pas enganar, se case lo trenta de febrièr

Ce dicton populaire qui nous incite à rester célibataire

Qui ne veut pas se tromper, qu’il ou elle se marie le 30 février ! Ce dicton populaire qui nous incite à rester célibataire va a l’encontre de la tendance actuelle, car en 2023 la France bat des records de mariages, ils seront quelques 300 000 cette année, du jamais vu depuis plus de 20 ans ! Et pourtant j’ai eu beau chercher je n’ai pas trouvé d’expressions de maximes ou de dictons qui glorifient le mariage, la sagesse populaire préfère mettre en garde contre tous ses inconvénients. Alors que nous sommes en plein dans la saison des mariages, voici un florilèges des pires expressions à ce sujet : qui non vòl ausir cridar, que non pense a se maridar, qui ne veut entendre crier, qu’il ou elle n’envisage pas de se marrier ! Voilà une vision bien pessimiste du plus beau jour de votre vie, mais on trouve encore pire : Quand lo preire pren la capa, adieu ! Lo bonur s’escapa, quand le prêtre prend sa cape (pour célébrer le mariage), adieu le bonheur s’échappe ! Heureusement, tous les mariages ne chassent pas le bonheur, on pourrait se dire que ce dicton vient d’un temps ou l’on ne se mariait pas forcément par amour, et pourtant même le mariage d’amour passe a la moulinette de la sagesse populaire, on dit : a qui se marida per amor, bonas nueits e maissants jorns, qui se marrie par amour a de belles nuits et de mauvais jours ! Dans le même esprit, on trouve aussi cela : en primièr, ròsas e flors, apuèi penas e dolors, les premiers temps, roses et fleurs, ensuite peines et douleurs ! Si vous avez prévu de vous marier cet été, j’espère qu’a l’écoute de ses expressions vous n’allez pas changer d’avis, surtout si je suis invité, j’adore les mariages en été, on retrouve des cousins, des amis, on mange bien, on danse sur des vieux tubes, c’est toujours un bon moment quand même, dès fois plus pour les invités que pour les mariés eux-mêmes j’avoue : qui a nòças va, una nòvia va cercar, qui va prendre part aux noces, y va chercher une ou un fiancé, et c’est vrai on connait tous un couple qui s’est rencontré lors d’un mariage !

Et qu’en est-il du remariage ? Là encore un dicton clos le débat : se maridar e se morir, un còp es pro, se marier et mourrir une fois suffit !