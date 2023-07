Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - S’en anar a Liborna

Aujourd’hui qu’es aquò se tourne vers la Gironde, Guillaume Gratiolet nous fait découvrir l’expression du jour.

C’est : S’en anar a Liborna , il va sans dire c’est mon expression préférée.

On l’emploie couramment sous la forme vai t’en a Liborna, va t’en à Libourne ! Ou que se n’ane a Liborna, qu’il s’en aille à Libourne ! C’est ce qu’on dit quand on a un sadol de qualqu’un, quand on ne supporte plus quelqu’un. S’en anar a Liborna, c’est en français s’en aller à Libourne. Mais il ne faut surtout pas prendre cette expression au pied de la lettre ! Sinon, vous imaginez, tout les insofribles, insuportables, aissables, les pénibles quoi, ils s’en iraient tous à Libourne ! La cité girondine n’a pas la capacité a accueillir tous les casse pieds de France, miladieu ! Et puis les libournais, los que son trucats per la luna, ceux qui sont touchés par la lune, c’est à dire ceux qui sont de mauvaise humeur, les pénibles où iraient-ils ? A Paris ? Oui pourquoi pas, enfin n’i a ja un paqueton, il y en a déjà un bon paquet … bref là n’est pas la question.

Pourquoi Libourne me direz vous ? Et bien tout simplement parce que vu d’ici, c’est loin !

Petite mise en situation : il peut arriver sur la route des vacances, un haut lieu de détente pour les automobilistes, qu’un contrôle de police ou de gendarmerie longás, trop long, vos tusta suls nèrves, vous tape sur les nerfs, soit disant parce que ni l’assurance ni le contrôle technique ne sont à jour. Vous pourriez légitimement avoir envie que ce brave fonctionnaire pimpilhós, menimós, pointilleux, s’en ane a Liborna, c’est à dire, qu’il vous laisse tranquille. Après si votre destination de vacances est vraiment Libourne, là je ne sais plus quoi vous dire, mèfi, attention, c’est un coup a destorbar lo continuum espaci-temps, à dérégler le continuum espace-temps comme dirait le doc dans Retour vers le futur.

Desecusatz me que soi a desparlar, excusez moi je divague. Je me dois de vous préciser qu’il existe une variante à l’expression du jour, on y ajoute un verbe qui souligne subtilement notre impatience, voire notre colère, ainsi vai t’en a Liborna, devient vai t’en cagar a Liborna ! Je vous passe la traduction, et vous renvoie vers la chronique intitulée vai t’en cagar a la vinha e pòrta me la clau sur l’application Ici, cela exprime la même idée.

Un conseil pour passer de bonnes vacances : même si le policier de tout a l’heure est vraiment menimós, ne lui dites surtout pas vai t’en cagar à Liborna, sinon vous risquez de finir non pas Libourne mais a Seysses, méfi !

A demain, même heure adishatz.