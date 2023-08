Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Ten-te fièr !

C’est une expression qu’on emploie couramment a un moment bien précis.

L’expression du jour est : Ten-te fièr !

Ten-te fièr, tiens toi fier, ou tenètz-vos fièrs si òm se voseja, si on se vouvoie ou si on s’adresse a plusieurs personnes. C’est une expression qu’on emploie couramment a un moment bien précis, le moment des adieux. Par exemple hier soir avec ma meilleure amie sèm anats se refrescar la gargamèla dins un estanquet a San Subra, nous sommes allés boire un verre dans un bar, à Saint Cyprien, un bon rosat de Buzet ambe de glaceirons, un bon rosé de Buzet avec des glaçons, bref c’est pas la question, au moment de se quitter chacun y est allé de son : adieu ten-te fièr, adieu ten-te fièra ! Ici on ne se souhaite pas d’être fier au sens orgueilleux, imbu de sa personne, non, il faut l’entendre comme : au revoir et porte toi bien ! Se tenir fier, s’est se tenir droit, signe de bona santat, de bonne santé, c’est mieux que de se tenir courbé par le poids des soucis, ou rabougri par la maladie.

En français on dit souvent de quelqu’un qui a fait une bêtise, qu’il n’est pas fier, mais attention en occitan cela peut avoir plusieurs signification, esser pas fier, être pas fier, c’est aussi être en mauvaise santé, comme ce vieux chat tout ébouriffé et couvert de puces qu’on croise dans le quartier, e ben lo paure gatonet es pas fièr ! On dit ça aussi de quelqu’un qui est modeste, qui a la vie simple, comme Léon Marchand le champion de natation, qui même après tout ces records et ses médailles reste modeste et abordable, e ben aquel es pas fier ! Même si il y a de quoi être fier !

Bien sur il y a des variantes, notamment en Gascogne, le parlé gascon a ses petites spécificités. A Auch ou à Pau on sortira plus facilement un hètz berois, dans la même situation, beroi c’est beau (polit en languedocien), donc ça veut dire soyez beaux ! Une fois encore il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, personne ne vous souhaite vraiment d’être beau, vous l’êtes déjà, ça va sans le dire, non ici on traduira encore une fois par portez vous bien.

Souvent en français et en occitan on emploie les mêmes mots, mais on leur donne une valeur différente, c’est pourquoi une simple traduction ne suffit pas, d’ou l’intérêt de cette chronique !