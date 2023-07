Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Tòca’i si gausas !

Aujourd’hui dans qu’es aquò, nous partons en Ariège, à Foix. Guillaume Gratiolet nous parle d’une expression très connue des fuxéens.

c’est mon expression préférée en occitan : Tòca’i si gausas !

C’est la devise de la ville de Foix, ça veut dire touche s’y si tu oses ! Ça ne rigolait pas à l’époque, al sègle XIV, au XIVème siècle il fallait montrer les muscles, les sièges étaient courants, entre royaumes ou seigneuries concurrentes ça castagnait sévère ! D’ailleurs on peut voir sur les armoiries des villes a cette époque des lions, léopards, crocodiles, des dragons… autant de bêtes effrayantes souvent chevauchées par le seigneur local, pour montrer sa force, alors avis aux visiteurs malintentionnés, tòca’i si gausas ! Essaye un peu de nous chercher des noises, tu vas voir !

Bon après, il faut quand même prendre du recul quand on parle edat mejana, moyen âge, car la culture populaire nous a abreuvés d’une représentation très violente et rétrograde de cette période. A commencer par celui a qui on attribue cette devise, toca s’y se gausas, c’est Gaston Fébus conte de Foix et de Béarn, c’était un mec autrement plus classe qu’un simple seigneur de guerre, il a développé une pensée, scientifique, politique et poétique de premier plan ! On lui attribue également et c’est pas rien l’écriture du se canta ! l’Hymne de tous les occitans, une chanson mythique se canta que cante, canta pas per ieu, canta per ma mia qu’es a luen de ieu, s’il chante qu’il chante, il ne chante pas pour moi , il chante pour ma mie qui est loin de moi… c’est le seul hymne national qui parle d’amour, miladieu !

Bon tout ça c’est bien beau, mais je vous doit la vertat, la vérité, Gaston Phoebus, comte de Foix et de Béarn au XIVème siècle n’a jamais désigné cette injonction sous forme de menace, comme devise de Foix, c’est une invention de la fin du 19ème siècle… je sais vous êtes très déçus, mais accrochez vous, car j’ai bien pire a vous annoncer, l’un des plus grands rois qu’ait connu l’Occitanie, toujours notre Gaston Fébus, ne serait pas non plus l’auteur du fameux Se canta ! La devise de la ville de Foix a été inventée par des usurpateurs désireux de jouir du prestige de Gaston Fébus, quand au se canta, son auteur reste donc inconnu, remarquez le mystère ne va pas pour me déplaire…

A demain, même heure, e escota’s si gausas !