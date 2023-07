Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - "vai t’en cagar a la vinha e pòrta me la clau !"

Aujourd’hui dans qu’es aquò, Guillaume Gratiolet, vous présente une expression, certes mignonne, mais a la limite de la vulgarité...

Il s’agit de mon expression préférée en occitan : vai t’en cagar a la vinha e pòrta me la clau !

C’est une injonction savoureuse que tous les enfants d’Occitanie ont entendu au moins une fois dans leur vie, certains très souvent… la traduction mot a mot c’est va t’en caguer à la vigne et ramène moi la clé ! Voila une expression qui date d’un temps ou les toilettes, los comuns étaient en dehors de la maison, et ou il fallait ramener la clé après sa petite affaire. Nos grands parents n’utilisaient que des toilettes sèches, eran ecologistas sens o saber, ils étaient écolos sans le savoir !

Ici il n’est absolument pas question de transit, vai t’en cagar a la vinha e pòrta me la clau, c’est l’équivalent de va voir ailleurs si j’y suis ! On le dit à un dròlle, un gafet, un mainatge, un pichon, un enfant quoi, qui est particulièrement pénible.

Mais alors, pourquoi a la vigne ? Bon déjà al sègle passat, au siècle dernier, mais il n’y a si longtemps que ça finalement, a la campagne tout le monde était plus ou moins vigneron, on avait au moins un peu de vigne. C’était l’environnement habituel de la majorité des occitans. Et puis la vigne est l’endroit idéal pour se cacher, on peut y faire d’asenadas des bêtises, on s’y réfugie pour échapper a una volada, une engueulade, quand on a justement fait una asenada. Era un luòc presat per la prangiera, c’était un lieu prisé pour y faire la sieste ou même qualqua coquinariá, ou même quelques coquineries parait-t-il. Lors de dimanches arrosés on a tous vu un tonton agafat a la vinha, agrippé laborieusement à la vigne pour vomir son diner dont un énième verre de trop a eu raison.

Petit point étymologie : quand un ancien president de la République traitait des jeunes gens de racailles, il faisait sans le savoir un occitanisme, parce que racar c’est vomir, et donc racaille c’est la vomissure, c’est pas très gentil. Je suis sur que si on avait tendu le micro a ces mêmes jeunes gens, ils auraient répondu en choeur a l’adulte qui les réprimandaient : vai t ‘en cagar a la vinha e pòrta me la clau !

Ici on l’aurait entendu comme : occupe toi de tes oignons mon loulou !

Qu’es aquò revient demain même heure avec une nouvelle expression occitane, et je ramènerai la clé car qui ten la lenga ten la clau, qui parle la langue détient la clé !