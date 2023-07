Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Vent d’autant ploja doman

Aujourd’hui qu’es aquò a le vent en poupe, Guillaume, nous parle du vent d’autant, le vent qui rend fou.

C'est mon expression préférée en occitan : Vent d’autant ploja doman

Vent d’Autant pluie demain, c’est une expression que j’ai entendu toute mon enfance ! En occitan les dictons populaires autour de la météo sont légion, il y en a tellement, ça relève de l’obsession ! Mais la star des stars de la météo c’est le vent d’autan, le vent qui souffle d’est en ouest. A Tolosa on dit : autan del dissabte va a Montaudran e torna lo dimenge en plorant, l’autant du samedi va a Montaudran et revient le dimanche en pleurant, quand il a fini de souffler il amène la pluie dans l’autre sens, ça veut dire qu’il va pleuvoir a vista de nas sur le Lauraguais.

Lo vent d’autant fa bauge, il rend fou. Dans la préfecture du Tarn on a coutume de dire : Quand l'autan bufa, los fats d'Albi dansan, quand souffle l’autan, les fous d’Albi dansent, pourquoi les fous d’Albi ? Aquò lo sabi pas, je n’en sais rien, l’expression a survécue à son contexte. Il faut bien comprendre qu’il y a des expressions liées a l’autan dans chaque coin d’Occitanie. Certains le détestent à commencer par le cycliste qui vous parle, vos far caire de la bicicleta, il vous fait chuter du vélo, desquilha los pòts de flors suls balcons, il renverse les pots de fleurs sur les balcons, il fait voler les branches d’arbres, et tout ce qui traine par terre l’asiri, je le déteste ! A mai fa Petar las pòrtas, il fait claquer les portes, et ça fait peur au chat, lo pauvre gatonet…

Les pescadors, les pêcheurs ne l’aiment guère plus, ils ont même un dicton très avisé rien que pour eux, : Lo prumièr jorn d'autan te cal pas anar a la pesca que los pèisses se trufarian de tu, le premier jour d’autant, ne vas pas à la pêche les poissons se moqueraient de toi ! Le poisson occitan est trufandièr, il est moqueur !

Pour finir avec ce maudit vent d’est, je me dois de vous dire que certains l’aiment bien et qu’il existe aussi des expressions plus amistosas, plus sympathiques comme l'autan va veser los parents malauts e s'en torna en tot plorant, il va voir ses parents malades et revient tout en pleurs, vu comme ça on a plus envie de le blâmer, et j’avoue qu’après une bonne semaine de calorassa, de grosse chaleur, il emmène la fraicheur, et ça c’est vrai que c’est plutôt sympa.

Allez bon vent et à demain même heure !