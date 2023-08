Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Vira que viraras a Tolosa totjorn tornaras

Cette expression n’est pas typique du coin, par contre dans toutes les villes et villages d’Occitanie on vous dira que c’est une expression locale.

J’ai voyagé partout dans le monde dans des contrées, aussi exotiques et mystérieuses que Le Moyen Orient, la Polynésie, les Comores ou même Bordeaux, et avant de partir on me disait toujours « Vira que viraras a Tolosa totjorn tornaras », et c’est pas faux ! Tourne que tu tourneras à Tolosa toujours tu retourneras ! Cette expression n’est pas typique du coin, par contre dans toutes les villes et villages d’Occitanie on vous dira que c’est une expression locale : vira que viraras a Rabastens, a Montalban, a Miranda, a Mureth, a Cahors a Carcassona, o mema a Bordeu totjorn tornaras ! C’est une expression flexible il suffit de rajouter le nom del vòstre païs, de votre petit pays, en gros on veut dire ici qu’on a beau faire le tour del monde, on rentre toujours à la maison.

On peut aussi l’appliquer à un endroit ou l’on aime retourner pour ses vacances ou autre, par exemple le Stade Toulousain, qui participe presque tous les ans à la finale du Top 14, pourrait dire vira que viraras, a Saint Denis, au Stade de France, totjorn tornaras !

Vous avez peut-être déjà entendu dans le langage de tous les jours, la vida videnta, la vie vivante comme on aime dire, une expression qui sonne un peu pareil : Tant que vira fait de torns, tant qu’il tourne il fait des tours, c’est ici toujours un jeu entre le verbe virar et le verbe tornar , cependant cela exprime une idée quelque peu différente il faut l’entendre comme : tant qu’il tourne, ça fonctionne, sous entendu continuons comme ça tant que ça marche. C’est d’ailleurs le titre d’une chanson du groupe Mauresca de Montpellier, et aussi le titre d’un album du groupe audois Du Bartas.

Utiliser le verbe virar est une passion chez les occitans : virar canturla, perdre la tête, virar frasa, changer de conversation, virar de part, mettre de coté, tot me vira, j’ai le vertige, virat d’uèlh, clin d’oeil, virar l’onda, commencer à bouillir. Il en va de même du verbe tornar employé là où en français on met le préfixe re : recommencer : tornar començar, remettre tornar metre, remanger : tornar minjar

Pour conclure ce qu’es aquò je vous dirais : vira que viraras sus France Bleu totjorn tornaras, car il n’y pas a dire , c’est la meilleure radio de la bande FM.