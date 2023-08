Aujourd’hui Guillaume, dans qu’es aquò, vous nous parlez de la pluie

Oui et du beau temps un peu aussi, l’expression du jour est : Quand plou e fa solelh, las breishas se penchenan !

Quand il pleut et qu’il fait soleil les sorcières se peignent ! C’est une expression contemplative, car quand on regarde le ciel les jours ou la pluie et le soleil se chevauchent, on voit la casuda, la chute de pluie au loin, avec les rayons du soleil qui s’y reflètent on dirait des cheveux, mais des cheveux de sorcières ! Oui cette expression est très ancienne, e los nòstres aujols, nos ancêtres étaient peut-être un peu superstitieux … on disait aussi que les sorcières se mariaient, que las breishas se maridan. C’est un peu la même idée, on fait toujours référence à leur coiffure. Bon tout ça c’est pour les gens qui voient la vie du bon coté, parce que finalement ces sorcières ne font de mal à personne, elles se peignent, se font belles, point. Mais d’autres disaient dans pareille situation : Plou e fa solelh, lo diable bat sa femna, il pleut et il fait soleil, le diable bat sa femme, je n’aime pas cette expression, par contre car elle implique que la femna del diable, la diablesse se laisse faire, on imagine plus facilement de nos jours une draquèssa, une diablesse qui non seulement ne se laisse pas faire, mais qui far ploure los patacs, coma los uòus a Pascas, qui fait pleuvoir les coups de poings, comme les oeufs à Pâques. Autre époque, autres moeurs.

J’adore parler avec des inconnus en occitan de la pluie et du beau temps, mais des fois on s’y perd un peu, te l’autre jour una mameta m’a dit : plueja d’agost, tot òli e tot most, pluie d’aout beaucoup d’huile et de moût, donc d’un côté, la pluie serait bonne pour les récoltes, et d’un autre côté un papet m’a dit Sant Bertomiu bota l’aiga al vin, Saint Barthélemy met de l’eau au vin ! La pluie qui tombe fin août serait donc néfaste à la récolte, il faut savoir ! Bon après on dit aussi batejar lo vin es un pecat, baptiser le vin, autrement dit, le couper avec de l’eau est un péché. Du coup ça se tient.

Autre chose importante à savoir, après la pluie et le soleil vient l’arc de Sant Martin, l’arc de seda, l’arquèt, ou plus communément l’arcolan, c’est à dire l’arc en ciel !

Qué plòga o que venta, qu'il pleuve ou qu’il vente, qu’es aquo revient demain même heure !