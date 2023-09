Adiu, j’imagine que vous avez regardé le match des bleus hier soir, avec quel mot pourriez-vous résumer la soirée ?

Rugby et jeûne

Avec le mot languiment ! Vous connaissez ?

C’est l’engouement ?

Alors là pas du tout c’est presque le contraire ! Lo languiment c’est l’ennui, on dit aussi l’anuèg, l’anugièr, lo fàstic, la languidura, la languina, lo languison, la taïna… J’ai passé une soirée caganta que caganta, c’est à dire très ennuyeuse.

Vous exagérez, le match était chouette !

Le match n’a rien a voir dans tout ça, c’est le contexte : la vesina, la voisine m’a invité à voir le match chez elle, convivencia, paratge, convivialitat, ok, mais la voisine a eu l’idée saugrenue d’entamer un jeûne, non elle n’est pas devenue cougar, elle a cessé de s’alimenter quelques jours, pour dit-elle « se reviscolar la santat «, se revigorer la santé, se requinquilhar, se requinquer !

Elle a raison votre voisine, c’est bon pour la santé un petit jeûne !

Ne badinatz ? Vous plaisantez ? Pas pendant la coupe du monde ! On a passé la soirée à tisanejar, donc à boire de la tisane, et de bolhon d’ortalissas, et du bouillon de légumes ! Ce n’est pas sérieux !

Effectivement, vous connaissant vous avez du souffrir !

Oui, et le mot est faible, car elle a passé le match à essayer de me convaincre de la pertinence du jeûne, lo june en occitan, j’ai du aller chercher dans le dictionnaire, je ne connaissais même pas le mot ! Et je peux vous dire que las moscas n'an pas agut lesir de li cagar sus la lenga ! Les mouches n’ont pas eu le loisir de lui déféquer sur la langue. Autrement dit elle est très bavarde, m’a assadolat de paraulas, elle m’a soulé ! Contrairement a la tisana e lo Bolhon d’ortalissas. Autant vous dire que ce soir pour Nouvelle Zélande-Namibie, c’est entrecòsta fritas e cervesa a volontat !

Bona dimenjada