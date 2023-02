Rugby, le coq et le trèfle

Adiu Guillaume, aujourd’hui dans qu’es aquò on parle du tournoi des 6 nations. Vous avez un pronostic pour Irlande - France ?

Rugby, le coq et le trèfl

Non pas, es tròp perilhós, c’est btrop perilleux. Sembla una finala, on dirait une finale, vos predisi una partida quichada, sarrada cunhada, je vous prédit un match serré, qui basculera surement dans les dernières minutes e benlèu que veirem Sexton o Jalibert afustar e escáser un tombat, Afustar un tombat, c’est tirer un drop, et escáser un tombat, c’est le réussir. Comme tout le monde je vais le regarder à la télé, segurament ambe lo gat, surement avec le chat, començatz a conéisser mas costumas, vous commencez à connaitre mes habitudes. Je vous rappelle que le chat c’est un afogat d’ovalia, un passionné d’ovalie ! E mestresa pas mens de 3 o 4 variantas dialectalas de la lenga d’òc. Il comprend tres bien l’occitan.

Alors, Il en dit quoi lou gat de ce match ?

Non mais sérieusement Franz, il y connait rien le chat ! Vous voyez bien que je dis d’asenadas ! Des âneries. Per los encontres del torneg, pendant les match du tournoi, il ne s’intéresse qu’au tréfol et au cardon !

Savez vous ce qu’est lo tréfol ? …. Le trèfle ! Lo tréfol a 4 fuelhas ! Es l’escut, lo blason, le blason de l’équipe d’Irlande ! Il doit confondre avec l’ èrba dels cats, l’herbe a chats.

E lo cardon ? …. le chardon, c’est l’emblème de l’equipe d’Ecosse, lo XV del Cardon.

E pel Pais de Galas, se ditz lo xv del pòrre ! Le XV du poireau !

Et pour le XV de France , comment dit-t-on le coq ?

L’emblème de la France c’est facile c’est Lo Gal ! Logique quand on sait que la poule c’est la galina. Et la galineta d’apres vous ? …. la coccinelle ! Bon après l’occitan c’est pas toujours logique … quand Yves Montant alias lo papet appelle Daniel Auteil, alias Hugolin « Galineta, galineta » il veut surement dire coccinelle, mais quand les Inconnus chassent la fameuse galineta cendrée , là il s ‘agit d’une poule !

De còps cal pas cercar de comprener ! Des fois faut pas chercher a comprendre ! Alavètz, deman lo xv del tréfol e lo xv França se van cascalhejar coma dos gals, demain Français et Irlandais vont se disputer comme 2 coqs !