C’est le match Italie - Nouvelle Zélande qui vous a inspiré ce matin, mais je vous avoue que je ne vois pas bien le lien avec l’occitan ?

Aquò tomba plan soi aquí per vos esclairar sul subjecte, ça tombe bien je suis ici pour vous éclairer sur le sujet.

Je vous propose d’écouter una cansoneta, une petite chanson traditionnelle du nord de l’Italie, vous allez comprendre :

(Se chanto)

Vous connaissez ?

C’est le Se Canta ! Enfin lo Se Chanto précisément

Comment ça ? On chante le se canto en Italie ?

Bien sur ! Et ce n’est pas en italien c’est bien de l’occitan, car dans le nord du Piémont se trouvent 14 vallées où la langue première est l’occitan, et donc naturellement on y chante lo se canta, car comme vous le savez c’est l’hymne de tous les occitans.

Alors pourquoi sé chanto et pas sé canto ?

Tout simplement parce que a la différence de la langue française qui a une norme et des règles strictes, l’occitan es liure coma un aucèlon, l’occitan est libre comme un oiseau, il compte de nombreux dialectes, et ne s’écrit ni ne se prononce tout à fait pareil selon les régions.

Tenez , par exemple en Gascogne on va l’appeler Se Canti ou Aqueras Montanhas, enLiimousin Se Chanta comme en Italie, au Val d’Aran Montanhes Araneses, et plus surprenant, en Camargue A la font de Nimes ! Des fois les paroles changent un peu mais c’est la même chanson.

C’est pas facile de s’y retrouver !

J’avoue que c’est un rambalh gaujós, un joyeux bazar, mais c’est ce qui fait le charme de cette langue ! Vous savez Occitània es pas un estat es un estat d’esperit, ce n’est pas un état c’est un état d’esprit ! En tout cas ce soir je chanterai lo Se Chanto !

Bon match, bona dimenjada !