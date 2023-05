Toulouse: le pont Saint-Pierre

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on vous parle du pont Saint-Pierre. Un pont qui va être à nouveau piétonnisé ?

E òc, aquò començarà aqueste dijòus. Autrement dit, c’est à partir de quand ? Jeudi se dit en occitan dijòus o dijaus. Alors, profitez-en, si vous rêvez de passer en voiture sur le pont Saint-Pierre, il ne vous reste plus que 2 jours. Aprèp, serà pas pus possible e vos caldrà esperar lo 1èr de novembre. Franz, Clémence, à quel moment les voitures pourront-elles faire leur retour sur le pont Saint-Pierre? Il s’agit d’une seconde expérimentation mise en place par la maire de Toulouse. Cette année, elle est un peu plus longue.

A terme, est-ce que le pont Saint-Pierre va devenir définitivement piéton ?

O sabèm pas encara mas probable que se’n sauprà mai al mes d’octobre que ven. Pour l’instant, on ne sait pas mais probablement qu’une décision définitive sera prise en octobre prochain. Un indice tout de même: suite à une enquête de satisfaction réalisée auprès de plus de 2100 personnes, 80 % déclarent être très satisfaits par cette piétonisation du pont Saint-Pierre. Ça que la, d’associacions de quartièr, mai que mai de la riba dreita de Garona, son opausadas a aquela pedonisacion. Vous avez compris ? Toutefois, des associations de quartier, surtout de la rive droite de la Garonne, sont opposées à cette piétonisation définitive du pont Saint-Pierre.

Y aura-t-il des pistes cyclables ?

Absolument, elles vont être aménagées. Comme lors de l’été dernier, du mobilier va être également installé ainsi que des végétaux. Une expérimentation plus longue cette année afin d’accompagner différents événements culturels et sportifs de l’été et du début de l’automne: Rio Loco, le festival de Toulouse, Toulouse Plages e tanben la copa del monde de rugbí, del 8 de setembre duscas a la fin del mes d’octobre. Vous l’avez compris, dès jeudi, il n’y aura plus de voitures sur le pont Saint-Pierre, levat per las veituras de servici e d’urgéncia / sauf pour les véhicules de service et d’urgence. Bon dimars a totes / bon mardi à tous !