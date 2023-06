Toulouse: quartier la Reynerie

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on s’intéresse à un quartier toulousain. Il s’agit de la Reynerie ?

En occitan, vous dites la Reinariá. Estacion venenta: Reinariá. Répétez Franz Massard ? Pour être honnête, Muriel Batbie-Castell, la voix du métro Tisséo, prononce beaucoup mieux. La Reinariá, un quartièr del Miralh a Tolosa: l’arquitècte que lo concebèt se sonava Georges Candilis. C’est cet architecte, ancien élève du Corbusier, qui imagine relier la Reynerie aux autres quartiers du Mirail, grâce à une immense dalle piétonne. Ça que la, aquela d’aquí foguèt suprimida dins los ans oitanta / mais cette dalle va être supprimée dans les années 90.

On connaît l’origine du nom Reynerie ?

Le quartier doit son nom à un castèl bastit al sègle XVI / à un château construit au XVIe siècle. Ce domaine est la propriété des familles Deymier et Labatut. Mais en 1548, il passe entre les mains des Reynier qui lui laissent leur nom. Il s’agit donc du nouveau nom du domaine. Voilà pourquoi ce quartier s'appelle la Reynerie / la Reinariá. Alavetz brave mond, avisatz-vos / attention: lo castèl que se pòt véser a l’ora d’ara / le château actuel n’a rien à voir avec celui de la famille Reynier. Château qui se trouve d’ailleurs au milieu d’un magnifique jardin à la française (es un endreit polit que polit / c’est très joli). Figure notamment un bassin circulaire entouré de palmiers (et oui, vous avez bien entendu; il y a des palmiers à la Reynerie!).

A la Reynerie, il y aussi un lac ?

Absolument, et d’ailleurs, il y a du nouveau au lac de la Reynerie: lo 11 de julhet que ven, i aurà una basa nautica novèla. Vous avez compris ? Le 11 juillet prochain, un nouvelle base nautique va ouvrir à la Reynerie. Avec la possibilité de pratiquer plusieurs activités. Il y aura également 2 espaces en plein air équipés de nombreux jets d’eau. I aurà tanben un embarcador, un ponton: un ponton permettant d’accéder au lac pour y pratiquer la planche à voile, du canoë et de l’aviron. Pr’aquò, serà pas possible de se banhar. Autrement dit? La baignade sera interdite. La qualitat de l’aiga es pas pro bona / la qualité de l’eau n’est pas assez bonne. Bon diluns e bona setmana.