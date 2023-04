Toulouse, quartier Paléficat

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , un quartier du nord Toulousain: Paléficat, entre Croix Daurade et l’Union. Paléficat, c’est un nom d’origine occitane ?

Paléficat vient de l’occitan Palaficat. Un pal, c’est un pieu, un piquet. Ficat qui signifie mettre, planter, enfoncer. A l’origine, Paléficat est le nom d’un domaine au XVIe siècle: amb un castèl, tres bòrdas e de fenials. En français ? Il y avait un château, trois métairies / tres bòrdas e de fenials / et des granges. Aujourd’hui, Paléficat est le dernier quartier rural de Toulouse, amb sas pradas / avec ses prairies, ses terres agricoles et les berges de l’Hers. Ça que la, las causas poirián cambiar / néanmoins, on annonce du changement quartier Paléficat. Amb la construccion a vista de nas de 7000 lotjaments.

Environ 7000 logements vont être construits ?

Absolument Franz, amb 15000 estatjants, 15000 abitants novèls dins aquel quartièr. Ce projet de construction de logements ne plaît pas à tout le monde et notamment au collectif citoyen ‘‘Le bocage autrement’’. Lo 18 de març passat, de personas d’aquel collectiu atal coma de gents del quartièr plantèron 200 arbres. Autrement dit ? Le 18 mars dernier, des membres du collectif ‘‘Le bocage autrement’’ et des habitants du quartier ont planté 200 arbres, en bordure du Boulevard Urbain Nord. Ils ont notamment planté des chênes / de casses, des érables mais aussi des arbres fruitiers.

Quelle a été la réaction du côté de la mairie de Toulouse ?

Ièr-delà, dimars matin, d’emplegats de la municipalitat desrabèron aqueles arbres / avant-hier, mardi matin, des employés de la mairie de Toulouse ont arraché ces arbres. Ce qui provoque la colère des membres du collectif ‘‘Le bocage autrement’’, opposé à ce vaste projet immobilier. Ce collectif dénonce un manque de dialogue avec la mairie de Toulouse. I a quicòm que truca / il y a un problème de communication, même si des concertations ont déjà eu lieu fin 2020. Mais pour Toulouse Métropole, i a pas d’autras solucions, cal bastir aqueles lotjaments / il n’y a pas d’autres solutions, il faut construire ces logements. La collectivité rappelle que 9000 nouveaux habitants arrivent chaque année dans la métropole toulousaine.