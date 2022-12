TFC : Un club au coeur de Toulouse

Dins la conferéncia de premsa que faguèt lo president del TFC la setmana passada / durant la conférence de presse du président Damien Comolli la semaine dernière, il y a eu plusieurs annonces concernant les projets du club. D’ailleurs, certains projets sont bien avancés, avec notamment la création d’una botiga. Una botiga, qu’es aquò ? Et oui, c’est une boutique qui sera située en plein centre-ville de Toulouse.

Cette boutique se situera dans quelle rue exactement ?

E ben escotatz, serà 54 carrièra Carles de Remusat. 54 rue Charles de Rémusat, entre Jeanne d’Arc et Capitole. E serà al ras d’una autra botiga plan coneguda dels apassionats e suportaires dels Roge e Negre / elle se trouvera juste à côté d’une autre boutique bien connue des passionnés et supporters des rouge et noir. E òc brave mond, la boutique du Stade Toulousain, située 73 rue d’Alsace Lorraine, est à moins de 100 mètres de celle des Violets. L’un n’empêche pas l’autre.

Quand va ouvrir la boutique du TFC ?

Aquesta setmana, çò diguèt lo president del TFC. Damien Comolli a annoncé que cette boutique allait être inaugurée cette semaine. Bien-entendu, on aura l’occasion de vous en reparler. A l’approche des fêtes d’années, c’est plutôt une bonne nouvelle pour tous les amoureux du club. Alavetz, dins l’istòria del Tolosa Fotbòl Club, es pas lo primièr còp que i a una botiga al còr de la ciutat mondina. Ce n’est pas la première fois que le TFC possède une boutique dans le centre-ville de Toulouse. Entre 1998 et 2001, il y en avait une rue Alsace-Lorraine, boutique dirigée à l’époque par l’équipementier Puma. E puèi tanben a la fin dels ans oitanta / et puis également à la fin des années 80, le TFC avait créée une boutique rue Maurice Fonvielle, entre la place Wilson et le boulevard Carnot. A noter que dans la nouvelle boutique des Violets, les fans vont pouvoir se procurer le troisième maillot du club, créé en collaboration avec Visionnaire (la marque des rappeurs toulousains Bigflo & Oli).

Le TFC va continuer de s’étendre au-delà du Stadium ?

Absolument, pas très loin de l’Île du Ramier, au 26 boulevard du Maréchal Juin (còsta lo Pont Sant-Miquèl / à côté du Pont Saint Michel), le TFC va installer ses bureaux (autrefois à cette adresse, il y avait un hôtel de luxe devenu depuis un organisme de formation professionnelle géré par la société Bizness). Société qui est en fait un sponsor du club. De burèus novèls que seràn inaugurats lo 1èr de genièr que ven / de nouveaux bureaux qui seront inaugurés le 1er janvier prochain