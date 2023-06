Un jeu vidéo en Occitan

Adiu Guillaume, vous avez testé le jeu Dordogne, un jeu video tout en occitan et je crois que ça vous a plu !

Quina meravilha ! Quelle merveille ! C’est un jeu d’exploracion, d’exploration e d’enquista, d’enquête. Vous incarnez une trentenaire parisenca, parisienne, que se sona Mimi, qui s’appelle Mimi e que torna per l’ostal de familha a Sarlat et qui revient dans la maison de sa grand mère en Dordogne, a Sarlat précisément. Vous savez comment on dit grand mère en occitan ? Mameta, menina, mair bona, mairina, memè grand mair, o la grand. Es de bon précisar que la granda s’en es anada veire sant Pèire, a fait sa valisa, a fait son darrièr badalh… vous voyez de quoi je parle ? Elle est morte !

Dites donc vous nous plombez l’ambiance ! C’est triste .

Qu’ei la vita qu’ei atau, comme on dit en gascon c’est la vie c’est comme ça ! Mais non ce n’est pas triste, es un jòc mirgalhat de colors, c’est un jeu plein de couleurs, es manhaguèt, c’est mignon, l’auteur a choisi de faire un jeu tout en aquarelle, se sembla un dessenh animat, on dirait un dessin animé. Es polit que polit, c’est très beau.

D’accord mais la pauvre mamète quand même…

Bon sens tròp vos espoliar, sans trop vous spolier, je vais un vous rassurer, parce que la mameta on la retrouve tout le long de l’histoire à travers los tornendarrèr, les flashbacks. Guida sa felene, sa dròlla pichona dins sa quista de sovenirs, elle guide sa petite fille dans sa quête de souvenirs. Lo jòc se debana a l’encòp en mila nòu cent uètanta dus e en dus mila vint e dus. Le jeu se déroule à la fois en 82 et en 2022.

Ça a l’air sympa, mais où avez-vous trouvé ce jeu ?

L’ai trobat tot simplament sul la switch, se tròba tanben en çò de playstation, de xbox o sus l’ordenador, Dordogne est partout, aisit de lo telecargar, facile a télécharger. A mai es a bon prètz, còsta pas los uèlhs del cap, còsta pas pèl e borra, còsta pas sac e quilhas, ne vos fotra pas una plumada… ça veut dire qu’il est vraiment pas cher. Justement je vous laisse j’y retourne, Bona dimenjada !