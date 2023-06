Un RER Toulousain ?

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Alors que la grève se poursuit chez Tisséo et que le tram ligne T2 n’est plus en service, on vous parle ce matin dans Qu’es Aquò d’un projet de RER Toulousain. Verra-t-il-le-jour ?

Benlèu … Benlèu en occitan, ça veut dire peut-être. Pour rappel, a la fin de l’an passat, le président de la République et la première ministre avaient annoncé l’objectif de développer des RER dans 10 métropoles de l’hexagone. En çò nòstre, tot aquò trasteja / chez nous, ce projet n’avance pas à vitesse grand V. Alavetz, lo 24 d’abril passat, 7 parlamentaris de la Garona-Nauta avián mandat una letra obèrta. Traduction? Le 24 avril dernier, 7 parlementaires de Haute-Garonne avaient adressé une lettre ouverte à Toulouse Métropole, Tisséo, le Département, la Région, la SNCF et le préfet de département. Quelle était l’objectif de ce courrier ? Inviter tous ces acteurs à se regrouper autour d’une table afin de faire avancer ce dossier, définir un calendrier de financement mas tanben lo perimètre del Servici Esprès Regional Metropolitan / mais aussi définir le périmètre du Service Express Régional Métropolitain (SERM) sur l’aire d’attraction de Toulouse. Selon Christine Arrighi, député NUPES de la 9e circonscription de la Haute-Garonne, tot lo mond es favorable e cal passar a l’accion / il faut passer à l’action. D’autant plus que des Contrats Plans États Régions 2023- 2027 doivent être finalisés avant cet été. Ça que la, se totes los actors s’endevenon pas, e ben aquel projècte poiriá pas beneficiar de mejans suplementaris / mais faute d’entente entre les différents acteurs favorables à ce projet RER toulousain, celui-ci ne bénéficierait pas de moyens supplémentaires. Ce RER pourrait être une alternative de déplacement dans l’agglomération toulousaine ? Oui, c’est ce que pense la député Christine Arrighi, notamment depuis la mise en place de la Zone à Faibles Émissions (la ZFE), sustot per las gents que son en dificultat e que pòdon pas remplaçar lor veitura. Parla tanben d’un benefici ecologic. Du côté de la Région, ce projet de RER toulousain reste une priorité. Des études sur les mobilités multimodales ont vu le jour. Ara, cal veire la question de la moneda / reste désormais à voir les moyens financiers attribués à ce projet de RER pour que Toulouse et son agglomération ne manquent pas le train.