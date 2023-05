Une usine à goudron au nord de Toulouse

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on vous parle d’une usine à goudron qui fait parler d’elle en ce moment à Gragnague au nord de Toulouse. Comment dit-on le goudron en occitan ?

Se ditz lo quitran. E vertat es que los estatjants de Granhaga se’n veson d’aquesta passa. S’embufan, s’encanhan, son pas tròp contents. Alexandre, Franz, vous avez suivi? Les habitants de Gragnague sont actuellement en colère. Ils sont incommodés par l’odeur d’une usine à goudron située dans leur commune. Usine qui est rentrée en activité depuis une semaine et demie. Aquel quitran es per renovar una porcion de l’autorota que va de Tolosa a Albi, valent a dire l’A68.

Ce goudron sert à rénover une portion de l’A68 ?

Absolument Franz et cette usine à goudron se trouve au bord de l’autoroute. Es un pauc amagada, es un pauc esconduda aquela usina / une usine qui est un peu cachée par la végétation. Mas i a quicòm que truca: aquela usina pudís a quitran. En d’autres termes, cette usine à goudron ne sent pas très bon. Ten, petite parenthèse linguistique: en occitan, quand quelque chose sent bon ou mauvais, vous rajoutez la préposition ‘‘à’’ derrière le verbe. Ça sent ou dans le cas présent, ça pue le goudron se dit en occitan: pudís a quitran. Petit point prononciation Franz et Alexandre: pudís a quitran ? Des habitants de Gragnague qui ressentent l’odeur du goudron dans leur maison. Il faut dire que la fumée qui s’échappe des cuves de bitume est très épaisse.

Des habitants qui s’étaient pourtant mobilisés contre l’implantation de cette usine dans leur commune ?

Nous vous en avions déjà parlé sur cette antenne: une pétition en ligne a recueilli plus de 15000 signatures. Caròla Delgà, la presidenta de la nòstra region, aviá demandat que l’usina foguèsse desplaçada endacòm mai / Carole Delga avait demandé que l’usine soit déplacée ailleurs, notamment parce qu’elle se trouve à proximité du lycée de Gragnaque (le lycée Simone de Beauvoir). En principe, cette usine à goudron doit quitter Gragnaque en septembre prochain, quand las òbras seràn acabadas / quand les travaux seront terminés. Mais les Gragnagais restent vigilants et certains redoutent que l’usine reste plus longtemps.