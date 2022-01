Le champagne et le cinéma

Une exposition "champagne et cinéma, histoire d'une passion" est proposée au musée du vin de Champagne et d'archéologie d'Epernay jusqu'au 21 février en partenariat avec l’Union des Maisons de Champagne. C'est l'occasion de revenir sur la relation entre les bulles et la pellicule.

L'invention du cinéma , on l'a doit à des français : Louis et Auguste LUMIERE. En 1896, ils sont à Epernay à la maison Moët & Chandon pour le tournage de ce qui restera comme le tout premier film consacré au champagne. La maison MERCIER fait appelle aux frères LUMIERE pour réaliser un film publicitaire qui sera projeté lors de l’Exposition universelle de Paris en 1900 devant des millions de spectateurs. Un an plus tard, le champagne Mercier sera le premier présenté dans un film grand public "Barbe-Bleue" du génial réalisateur et inventeur Georges Méliès A cette époque, le cinéma est muet mais le champagne est l'un des acteurs. Des bouteilles apparaissent dans des films de Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock alors que frappe la prohibition aux États Unis.

Le cinéma français montre à son tour des bouteilles de champagne. Jean Gabin en boit souvent à l'écran et il ne sera pas le seul. Dans les années 80 et 90, les grandes maisons s'invitent dans les films à grand spectacle aux États Unis. Moet et Chandon dans la scène d'ouverture d'Indiana Jones et le temple maudit. La même maison revient en 1993 dans Jurassic Park. Le Champagne est devenu un partenaire de 007 dès le 1er film de la saga en 1962 "James Bond contre Docteur No" avec un Dom Perignon de 1955. Six maisons seront représentées dans les aventures de l'agent secret, notamment Bollinger depuis 1973 avec Roger Moore dans "vivre et laisser mourir".

Tous les styles cinématographiques mettent en scène le champagne, des westerns aux comédies...en passant par les comédies musicales et les films de super héros. Superman déclare sa flamme à Lois Lane avec du PIPER-HEIDSIECK.