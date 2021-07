Raconte moi la forêt

A travers des textes écrits par les enfants de CE et CM de Marie Brugès de l’école Communale de Laqueuille, découvrez la photosynthèse, la sève, le rôle du vent, le rôle du soleil, les racines, les feuilles, les lichens et bien d’autres choses encore

Depuis plus d’un an les 20 élèves de Marie Brugès étudient le milieu forestier à travers le programme pédagogique « Des Racines pour Grandir » conçu par l’Association Biloba, association d’éducation à l’environnement.

Au contact des arbres et des forêts, les enfants ont pu se familiariser avec l’extraordinaire et complexe vie des arbres et tout ce qui constitue une forêt.

A travers des textes écrits par les enfants nous allons découvrir la photosynthèse, la sève, le rôle du vent, le rôle du soleil, les racines, les feuilles, les lichens et bien d’autres choses encore.

Une série proposée par Christophe Noiseux, enregistrée dans la Forêt de Chabois sur la commune de Laqueuille. Enregistrement et Mixage, Céline Bonhomme-Monge, France Bleu Pays d'Auvergne.