Le château de Dobert à Avoise : le salon - Épisode 3/5

Entretien avec Hélène Dupeyroux, propriétaire du château, et sa fille, Nathalie Lebrethon-Dupeyroux. Visite de l'intérieur du château (6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans) les dimanche 19 juillet, 2 et 23 août, 6 et 20 septembre, entre 14 heures et 18 heures. Les visites en groupe sont possibles sur réservation. Promenade libre dans le parc, avec la découverte de l'aqueduc du XVIIIe siècle.