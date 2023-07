2022 : les héritiers.ères du disco

Pendant plus d’une une décennie, le disco a fait danser le monde entier. Abandonné au début des

années 80 au profit de courants musicaux comme la new wave et cold wave (dérivée du punk rock),

puis la variété française, puis petit à petit le break dance et le rap, les rythmes discos reviennent en

force aujourd’hui avec des artistes comme Juliette Armanet ou Clara Lucciani. Pourquoi parler de

rythme disco ? Parce qu’il est caractérisé par un tempo compris entre 120 et 140bpm (battements par

minute). A l’époque, il était dit que ce bpm correspondait aux battements cardiaques d’un danseur