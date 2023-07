"Don't let me be misunderstood" en version disco

"Don’t let me be misunderstood” est le 1er Flamenco Disco. En 1977, le groupe Santa Esmeralda emprunte ce titre au répertoire de la chanteuse jazz Nina Simone qu’elle a créé 13 ans auparavant.

En 1964, Nina Simone interprète pour la 1ère fois “don’t let me be misunderstood”, accompagnée de son piano. Le sujet de «don't Let me be misunderstood" traite d’un thème récurrent dans la musique de la jazz woman : la difficulté de communiquer ses sentiments et de ne pas être compris par les autres.

Il existe de nombreuses versions de ce titre, redécouvert par certains d’entre vous grâce au film “ Kill Bill ” de Quentin Tarentino sorti en 2003. Quelle que soit la version de "Don't let me be misunderstood", la chanson est devenue un grand classique de la musique populaire. Santa Esmeralda y a certainement contribué. Pour Radio disco, Nora Bédrouni a rencontré le chanteur du groupe Santa Esmeralda, Leroy Gomez. Dans cet épisode, il vous raconte comment est née l’idée de cette reprise en disco flamenco.

Episode réalisé avec un extrait de l’interview de Michel Bonnet du syndicat des éditeurs phonographiques, TF1, 24 janvier 1979, en collaboration avec Anne Delaveau, documentaliste à l’INA