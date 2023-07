Le disco par Georgio Moroder et Donna Summer

En 1974, 2 producteurs parmi lesquels Georgio Moroder, repèrent la chanteuse Donna Summer. Ils écriront les futures chansons de celle qui se disait être “une actrice qui chante”.

"Queen of Disco" Donna Summer et avec son producteur, Giorgio Moroder directement à sa gauche, le 4 décembre 1975 à New York

L’histoire de la musique Disco se souviendra de la plus fructueuse collaboration de 2 géants : le producteur et compositeur italien Georgio Moroder et la chanteuse née à Boston, Donna Summer. Les tubes sont pensés et créés spécialement pour Donna Summer. “Love to love you baby” est leur premier grand succès. Parce que Donna Summer se disait être “une actrice qui chante”, Georgio Moroder n’a pas hésité à lui proposer des chansons aux paroles suggestives mises en voix et en mouvements grâce à la performance vocale de Donna Summer et à sa façon de “vivre” ses paroles. En 1977 sort « I feel love » qui a influencé de nombreux artistes en prenant un tournant électronique (voir l’épisode 4 “la révolution du son disco"). Parmi eux, John Leee, le chanteur du groupe anglais Imagination que Donna Summer appréciait particulièrement. Pour Radio Disco, John Leee raconte leur 1ère rencontre et explique pourquoi il n’a jamais pu répondre à l’invitation à dîner que lui avait lancé Donna Summer.