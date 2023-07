Le phénomène Boney M

En 1976 sort l'album intitulé « Take the heat off Me ». 2 tubes en sont extraits : "Daddy cool" et la reprise du titre de Bobby Hebb « Sunny ». Carton plein pour le 1er 33 tours du groupe phénomène Boney M.

Le groupe Boney M à New-York © Getty - Images Press

Extraits de leur 1er album « Take the heat off Me », les 2 tubes "Daddy cool" et "Sunny" propulsent immédiatement le groupe Boney M en tête de tous les hits parades. En dehors des mélodies et rythmes 100% disco, le succès du groupe repose aussi sur les attitudes et déhanchements sexy de Bobby Farrell.

Bobby Far rell, le seul homme du groupe Boney M, est présenté comme le chanteur. Sauf qu'il n'a jamais chanté une seule parole, il se contentait de les mimer !

Chris Gibson, chanteur des Gibson brothers (et leur hit "Cuba") était très copain avec Bobby Farell, retrouvé mort le 30 décembre 2010 dans une chambre d'hôtel alors que le groupe était en tournée en Russie. Karen Cheryl aussi se souvient parfaitement du groupe Boney M et de son faux chanteur. Ils racontent pour Radio Disco. Episode réalisé avec un extrait du 13h de TF1 diffusé le 5 mai 1979 "La mode disco en Allemagne" grâce à la collaboration de Anne Delaveau, documentaliste à l'INA.