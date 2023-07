Michael Jackson et le plagiat de Manu Dibango : quand le musicien camerounais apprend de façon fortuite qu'il a collaboré avec le roi de la pop sans le savoir

Manu Dibango était apprécié pour son travail dans le jazz, l'afrobeat et d'autres styles musicaux africains. Il était aussi et surtout connu pour son hit international "Soul Makossa" sorti en 1972. Cette chanson a connu un grand succès et a été largement samplée et remixée par de nombreux artistes, dont Michael Jackson. Michael Jackson qui, en 1979, sort son album « O****ff the wall » dont l'extrait "Don’t Stop ‘Til You Get Enough" ne passera pas inaperçu (ce fut aussi le générique de la FDJ, la française des jeux). Pour cet album, le roi de la pop obtient 3 American music awards. Mais il veut plus et se fixe un objectif : en récolter davantage lors des prochaines cérémonies. C'est ainsi que déboule "Thriller", l'album de tous les temps, qui inclut le titre "Wanna be starting something". Plusieurs parties du titre contiennent un sample distinctif de la chanson "Soul Makossa" de Manu Dibango, sans son autorisation et sans même être cité dans les mentions spéciales. Manu Dibango se lance dans une action en justice et la situation se réglera à l'amiable. "A grand artiste, grands problèmes quand ça arrive" déclare Manu Dibango dans cet épisode de Radio Disco.