Sister Sledge, les 4 sœurs du disco

Sister Sledge est un groupe vocal féminin américain formé dans les années 1970. Il est composé des 4 sœurs Sledge : Debbie, Joni, Kim et Kathy Sledge.

Debbie, Joni, Kim et Kathy sont 4 sœurs. Tout logiquement, elles se sont baptisées the Sister Sledge, Sledge étant leur nom de famille. Elles ont été élevées dans le chant, entourées d’un père chanteur et danseur de claquettes à Broadway, une maman chanteuse dans un big band, et une grand-mère chanteuse lyrique. Sister Sledge a connu une période de succès fulgurant pendant l'ère disco. Leur chanson la plus célèbre est "We Are Family" , sortie en 1979, qui est devenue un hymne de l'unité et de la solidarité. La chanson a atteint le sommet des classements musicaux et est restée un classique disco indémodable. Il faut préciser que c'est Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic qui ont écrit et produit de nombreux succès du groupe , contribuant à leur son disco distinctif.

Pour Radio disco, Debbie et Kim Sledge racontent la séance d'enregistrement de "We are family", qui s'est déroulée dans des conditions assez particulières.