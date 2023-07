La 1ère adaptation disco française interprétée par Dalida

Dans les années 70, tous les chanteurs.euses français.es souhaitant poursuivre leur carrière devaient prendre le virage disco. Le disco a participé à l'export de nos artistes au delà des frontières de l'Europe, comme pour Dalida.

Le disco a favorisé l'exportation de nos artistes français et françaises au-delà des frontières de l'Europe, surtout s'ils ou elles souhaitaient poursuive leur carrière. Ça a été le cas de Dalida qui, sur une idée et les conseils de son frère Orlando, a repris le titre de Rina Ketty "J'attendrai" en version disco. Suivront d'autres tubes comme "Gigi in paradisco ". Radio disco vous explique comment Dalida s'est transformée grâce au disco et dans quelles circonstances la chanson "J'attendrai" a été retenue pour une reprise version disco. Toute cette période paillettes et boules à facettes a considérablement favorisé l'envol de nouvelles carrières françaises aux Etats-Unis, pour Dalida ou Sheila.

Episode réalisé avec un extrait de l'émission "Radioscopie" diffusée le 31 décembre 197 sur France inter, grâce à la collaboration de Anne Delaveau, documentaliste à l'INA.