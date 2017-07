Cet été France Bleu vous entraîne sur les routes des États-Unis à l’écoute de Radio Soul Music. Alors allumez l’autoradio et redécouvrez les standards de ce courant musical, celui que l’on traduit par « musique de l’âme. »

Les grandes voix de la Soul Music ont traversé les décennies sans prendre une ride et inspiré nos plus grands artistes contemporains comme Michael Jackson et Amy Winehouse. Radio Soul Music vous raconte cette fabuleuse histoire de la Soul et de ses légendes en fredonnant "Me and Mrs Jones", "Tell It Like It Is", "Respect", "Fever", "Everybody Needs Somebody To Love", "Sexual Healing"…

