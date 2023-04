Balade à vélo de ferme en ferme, dans la plaine comtadine

Une jolie balade à vélo dans le cadre de l’événement de Ferme en Ferme, un évènement qui se déroule chaque année, le dernier week-end d’avril, exclusivement dédié à l’agriculture durable

Robion > Isle sur la sorgue > Le Thor > Velleron

Pratique : Vélotourisme

Distance : 39 km

Dénivelé : 378 m+

Public : Vélo / Vélo à assistance électrique

Lieu de départ : Robion

Contenu de la balade :

- Notre sortie vélo commence au départ de Robion, on se retrouve au parking de la voie verte près de la halle Bougnas et on débute notre balade en empruntant la liaison fléchée pour se diriger vers L’Isle sur la Sorgue.

- C’est parti pour une jolie balade à vélo dans le cadre de l’événement de Ferme en Ferme, un évènement qui se déroule chaque année, le dernier week-end d’avril, exclusivement dédié à l’agriculture durable, organisé par le réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural).

- Arrivée à l’Isle sur la sorgue. On traversera ce village-rivière, entre roues et aubes et petites boutiques de créateurs et son marché hebdomadaire. Ensuite, nous allons faire un tour aux Jardins de la Rose et du parfumeur, crée et imaginer par Roseline, une passionnée. Vous pourrez explorer de nombreuses variétés de roses tout autant contemplative les unes que les autres…

- Continuez ensuite sur les rives de la Sorgue pour rejoindre le Thor, vous emprunterez une route bordée par des nombreux arbres fruitiers.

- Arrivés au Thor, vous découvrirez dans la campagne de Velleron la ferme En’Vie, lieu de production de fruits et légumes biologiques. Ouverte au public, ce jour, une visite sera faite par Cédric.

- Après une pause pique-nique (pourquoi pas !), vous reviendrez vers le Thor, et sur votre chemin, vous pourrez vous arrêter à la ferme du Bourguet accueillis par Estelle. Ce projet en agroforesterie vous ferez découvrir différentes variétés de raisin de table, des fruitiers, des aromatiques et un rucher. Des démonstrations de distillation sont également présentées.

- Enfin, retour vers notre pont de départ : Robion

La trace GPX du parcours juste ICI

Possibilité de louer un vélo à proximité : · Station bee’s : 04 90 75 46 78 · L’atelier vélo : 06 85 34 79 61

Plus d’information :

· https://www.defermeenferme.com/participant-1187-jardins-de-la-rose-et-du-parfumeur · https://www.defermeenferme.com/participant-1850-la-ferme-envie · https://www.defermeenferme.com/participant-2505-fermedubourguet

Vous retrouverez toutes les informations et plus d’itinéraires à vélo et VTT sur www.veloloisirprovence.com - +33 (0)4 90 76 48 05 - info@veloloisirprovence.com

Chronique réalisée, coordonnée et animée par Vélo Loisir Provence.