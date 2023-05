Parcours Gravel autour de Chateauneuf du Pape.

2 circuits de Gravel, ouvert à tout le monde alternant, route et chemin dans les vignobles autour de châteauneuf et sur la via Rhona.

Pratique : Gravel (cyclisme sur route et pédestre pour l'événement)

Distance : 20 et 40 kms

D+ : 175 et 400

Durée : 4H

Public : Ouvert à tous sans conditions particulières

Lieu de départ : Châteauneuf-du-Pape

Départ : À partir de 7h30

Description : 2 circuits de Gravel, ouvert à tout le monde alternant, route et chemin dans les vignobles autour de châteauneuf et sur la via Rhona.

Un premier parcours d’environ 20 kms qui aura pour but de faire découvrir la discipline sans forcément aller chercher trop de difficultés. Ce parcours est dans la même mentalité, que l’évènement pour faire découvrir les pistes cyclables comme la via Rhona afin de sensibiliser les gens aux mobilités douces. Il descend entre chemin et petite route jusqu’à la via Rhona, avant de rejoindre la piste cyclable qui nous emmènera sur l’île de L’oiselet . Pour finir, il remonte entre les vignobles avec une vue magnifique sur le village de Châteauneuf-du-Pape.

Le second circuit sera plus long avec environ 40 kms, et il sera plutôt à la portée des personnes pratiquant déjà le Gravel. Si les 20 derniers kilomètres sont identiques au petit parcours, les 20 premiers seront beaucoup plus techniques avec des chemins qui propose plus de dénivelé, mais qui ont également un revêtement différent (galet, racine, ornière…). Rien de bien méchant pour quelqu’un qui fait déjà un petit peu de vélo, mais suffisamment technique pour un débutant. Ça reste un parcours facilement atteignable, avec des jolis passages dans les vignes, et à côté de certains domaines, mais également autour de l’étang salé (labellisé, espace naturel sensible) qui offre une faune et une flore incroyable. Pour la fin du parcours, comme on récupère le petit tracé, l’objectif et la description reste à inchangés.

Recommandations si besoin : sourire obligatoire

Retrouvez les informations sur : lapedalerie.fr

Trace gpx lien ici :

Les parcours vélo & vtt sont à retrouver sur www.provence-a-velo.fr.

Plus de renseignements :

Office de Tourisme Pays d’Orange

04 90 34 70 88

https://www.poptourisme.fr/

Chronique réalisée par Romain Perot et coordonnée par Vélo Loisir Provence (www.veloloisirprovence.com).

