Rando Vaucluse à vélo  et le Circuit VTT n°12 – De Monieux à St Jean-de-Sault

Un parcours accessible à tous. Quelques passages nécessitent cependant un premier niveau de pilotage VTT

Pratique : VTT niveau intermédiaire

Distance : 13 km

Dénivelé positif : + 270 m

Durée : 1h30

Lieu de départ : Monieux

Contenu de la balade

Le départ se fait du parking au pied du village de Monieux. ( Suivre l’itinéraire n°12 balisé en bleu )

Sortie du parking , prendre à gauche et suivre la première route qui descend à droite.

Une fois le pont passé, prendre le chemin qui part en face entre deux maisons. On se dirige vers la chapelle Saint-Roch, sans y monter. Bien repérer le PR , bien avant la chapelle, qui part à votre droite. Le balisage 12 se fait plus rare, mais reste bien visible.

Au niveau des coupes de bois, prendre le temps de bien s’assurer de l’itinéraire.

Juste avant le hameau de Saint-Jean, on passe à côté d’un ancien moulin en ruine avec de belles vues sur le Ventoux. Traverser le hameau et au contact de la route (D 943) prendre en face (D 230).

Suivre la route sur quelques centaines de mètres et prendre la première piste goudronnée qui part sur votre droite. Au panneau «Jaumion», premier chemin sur votre droite, prendre à droite.

Au niveau de la grande ferme quitter la grosse piste et prendre un la piste qui est en parallèle.

Au contact de la route D 943, prendre sur la gauche et rester sur la route jusqu’au croisement D 5, vers Monieux, puis D 96. Rapidement, prendre la piste qui part sur votre droite (PR). La suivre jusqu’au contact de la route goudronnée.

Ici , il y a deux options, les deux itinéraires sont balisés

- Si vous n’êtes pas trop aguerris en descente sur terrain accidenté, prendre à droite et suivre la route. Au niveau de la ferme, prendre la route qui même jusqu’au lac de Monieux (lac du Bourget). Faire le tour du lac par la gauche et à la sortie du lac prendre la route qui remonte sur Monieux. Au carrefour suivant, prendre à droite et rejoindre le parking.

- Si vous aimez les descentes un peu techniques ou si vous souhaitez vous initier à un peu de technique de descente, prendre à gauche et remonter la route. En haut, prendre la piste qui part sur votre droite, et rejoindre le lac. Au lac de Monieux, prendre à gauche, passer devant le Snack/bar, et suivre simplement la route goudronnée qui remonte vers le village. En haut prendre à droite et rejoindre le parking.

La trace gpx est juste ici

Possibilité de louer un vélo à proximité auprès d’un prestataire qualifié « Accueil vélo » (sous réserve d’ouverture) :

Albion Cycles - 04 90 64 09 32

Guides VTT

Olivier Brunaud – Egobike : 06 98 24 07 07

Farid - Ventoux Bikes Trip : 06 08 78 54 71

Restaurants

Ô Pichoun - 04 90 64 15 93

Le Regain - 04 90 64 01 41

Visites, loisirs et caves

A Sault

Distillerie Aroma’Plantes - 04 90 64 14 73

Les lavandes de Champelle - 04 90 64 01 50

Nougaterie André Boyer - 04 90 64 00 23

A Monieux

Musée de la truffe du Ventoux - 04 90 64 03 09

Vous retrouverez toutes les informations sur ce parcours et plus d’itinéraires à vélo et VTT sur www.provence-a-velo.fr .

Chronique réalisée par le PNR Mont-Ventoux avec Daniel VILLANOVA, Accompagnateur en Montagne et l’OTI Ventoux Sud, coordonnée et animée par Vélo Loisir Provence.