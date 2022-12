Rando Vaucluse : « Vaison la Romaine et Crestet en passant par le monastère de Prébayon »

Situation : En majorité dans le Parc naturel du Ventoux Communes de Vaison-la-Romaine, Le Crestet et Séguret Distance : 20 km Dénivelé : 700 m Durée : Journée Niveau : Randonneurs réguliers

Cette randonnée nous emmène dans les forêts de Vaison-la-Romaine, Crestet et Séguret . Ici, le temps s’est arrêté tellement l’ambiance est calme et reposante. Au fur à mesure de la balade, les paysages se dévoilent à travers quelques fenêtres sur les différents villages : le Mont Ventoux, les crête Arfuyen et le Saint Amand. L’ancien Monastère de Prébayon nous permettra de faire une pause déjeuner avant de commencer le retour à Vaison la Romaine.

À Vaison la Romaine, se garer sur le parking au niveau de la poste.

À travers les ruelles, rejoindre le pont romain, le traverser, puis prendre à gauche.

Au panneau « Vaison Pont Romain », suivre le GR direction Le Crestet. Remonter le chemin. En haut, prendre à gauche et suivre un bout de route au-dessus des Vignes (de belles vues sur l’arrière du château).

On reste sur le GR4 et GRP (Tour des dentelles de Montmirail)

Au panneau « Derrière le château », continuer à vers Le Crestet en suivant le balisage GRP (Jaune et rouge).

Au panneau « Les Faysses », prendre à gauche (petite route goudronnée). Faire un aller-retour au village « Le Crestet » pour y découvrir ces secrets. Revenir au Panneau et prendre direction « Les Chastelas », « Croix de La Verrière » « la Verrière » « La grande Montagne » et « Les Planes » en suivant le GR4 (Rouge/Blanc).

Au panneau « La grande Montagne » faire un aller-retour à l’abbaye de Prébayon.

Revenir à ce panneau, puis suivre « Les Planes ». Là on quitte le GR4 pour prendre vers « Royére Sourde ». Suivre le PR (jaune) sur le chemin on passe devant une maison de chasse (permet de se poser ou de s’abriter) puis en continuant on rejoins la maison forestière Roman avec sa charbonnière.

Au panneau « Saint Catherine », prendre simplement direction « Vaison ». Suivre le balisage jaune en surveillant sur votre droite le petit chemin qui part (GRP/jaune et rouge).

Le prendre, ça descend puis ça remonte fort pour rejoindre une voie goudronnée.

Prendre à gauche et suivre le cheminement jusqu’au parking.

Les plus de la randonnée :

- Vaison la Romaine et le Crestet,

- Les fenêtres sur le mont Ventoux, les crête Arfuyen et de Saint Amand.

- Les différents milieux : villages, forêts, zones découvertes et vignes,

- L’abbaye de Prébayon

Les conseils de Daniel VILLANOVA, Accompagnateur en montagne

- Prendre de l’eau en quantité suffisante, la randonnée est longue

- Respecter les lieux

- En période de chasse mettre des vêtements voyants

- À faire aux quatre saisons

- Il est intéressant de s’appuyer sur les guides pour se créer son itinéraire, adapter à sa condition physique à nos intérêts

Quelques infos :

Vous pouvez trouver cet itinéraire, dans sa quasi-intégralité, dans le Topoguide de la fédération française de randonnée « Le haut Vaucluse et les Dentelles de Montmirail…à pied ». L’itinéraire est créer à partir de deux itinéraires proposés dans ce topo guide.