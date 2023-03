Une randonnée à vélo à Confluence Avignon

Une randonnée en VTC ou VTT au départ de la Porte de l’Oulle d'Avignon, direction Confluence. On vous propose aujourd'hui une randonnée familiale d'1h30.

Parcours Vélo n° (pas de numéro) CONFLUENCE – AVIGNON

Informations : Parcours de la Zone Confluence

Pratique : VTC

Distance : 5,5 km

Difficulté : facile, plat, balade sans voitures

Durée : 1h30

Public : Familles / Découverte

Lieu de départ : Avignon centre, allées de l’Oulle

L’aller :

- Au départ de la Porte de l’Oulle, on rejoint les berges du Rhône à l’emplacement des grands bateaux. A partir de là une voie verte longe d’un côté le Rhône, de l’autre la Rocade nord - jusqu’à l’entrée de la zone de Courtine : il s’agit de la Voie verte Oulle-Confluence. Cette réalisation de la Ville d’Avignon permettra de relier le centre historique au futur Parc naturel Urbain de la Confluence, sur 5km*

- Environ 10 minutes après le départ, on arrive à l’intersection entre la Rocade nord et le chemin vers la confluence : on poursuit sur la voie verte en suivant la Route du Confluent à droite. A partir de là, la voie verte se poursuit, elle est fléchée jusqu’à la pointe de la Confluence. On se retrouve rapidement en pleine nature, entre Rhône et champs !

- Lorsqu’on arrive sur le site la voie verte se transforme en chemin de terre et gravier : pour les vélos de ville il faut alors poursuivre à pied (2 à 3 minutes) jusqu’à la pointe de la confluence où l’on peut admirer les eaux de la Durance (à gauche) et du Rhône (à droite) qui se rejoignent. De là, on aperçoit à droite le Château des Issarts - domaine privé sur la commune des Angles. Au printemps les berges de la pointe sont parsemées de genêts. De nombreuses plantes méditerranéennes, dont certaines peu observées ailleurs, poussent à cet endroit. On peut y apercevoir selon les saisons, les représentants de la faune locale :

Le milieu naturel de la confluence présente une grande richesse écologique avec plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire.

Ensemble préservons cet espace naturel !

Les clés et bons gestes :

J’emporte tous mes détritus et ne les jette pas dans les eaux

Mon compagnon à 4 pattes est le bienvenu, tenu en laisse

Je reste sur les chemins tracés et n’emprunte pas les endroits peuplés de plantes.

Je respecte le travail des personnes qui entretiennent les canaux et je ne fais pas de cueillette dans les champs ou sur les bords des chemins

Je respecte la faune sauvage

Merci pour votre engagement !

Le retour :

Le chemin de retour nous ramène vers le centre-ville d’Avignon : lorsqu’on retourne au niveau de la Rocade Nord par le chemin de Confluence, une variante permet de rejoindre le centre-ville via une voie aménagée par la ville d’Avignon : on traverse alors la Rocade nord et on se dirige vers le centre-ville sur à peine 10 mètres, puis on prend à droite pour se trouver sur le Chemin de Rochegude.

Cette voie récemment aménagée, longe le canal de Champfleury et permet de rejoindre en toute quiétude les faubourgs d’Avignon : en à peine 10 minutes on se retrouve sur l’avenue Eisenhower, face à la FabrikA.

Notre suggestion pour clôturer cette balade : faire une halte au Tipi, la ferme urbaine d’Avignon, située à côté de la FabrikA, ou en profiter pour une halte au Musée Vouland, petit trésor d’Avignon, ou encore d’aller faire une pause gourmande, chez EAT, Marions nous ou l’hôtel Restaurant Bagatelle.

A compter du 1er mars, la pépinière urbaine CLAUDE lance sa vente de plants ! 🌻

Tout au long du printemps, vente de plants potagers en direct de la ferme urbaine Le Tipi.

Large diversité de légumes provençaux, de fleurs et de plantes aromatiques. Ce ne sont pas moins de 175 variétés de plants en tout !

On peut ensuite aisément rejoindre les remparts par l’avenue Eisenhower, en faisant un détour par l’église Saint Joseph Travailleur, église paroissiale à l’architecture moderne édifiée dans la deuxième moitié du xxe siècle et située 5 Rue Paul Achard.

Télécharger le parcours ICI

Bon à savoir :

La Balade est aussi proposée aux randonneurs pédestres : le mini topoguide édité par l’Apare-CME – Parcours de la zone Confluence, rencontre mythique du fleuve maître et de la capricieuse Durance , est disponible sur le site de l’Office de tourisme.

Retrouver toutes les infos du parcours sur le site : https://avignon-tourisme.com/explorer/detente-et-activites/se-depenser/velo/

Possibilité de louer un vélo à proximité, en centre-ville :

- PROVENCE BIKE +33 (0)4 90 27 92 61 www.provence-bike.com

- SOUTH SPIRIT BIKE +33 (0)6 75 54 21 88 www.southspiritbike.com

Sites de visite :

- Eglise saint Joseph travailleur (aperçu extérieur)

Pour plus d’informations contacter Avignon Tourisme :

04 32 74 32 74

www.avignon-tourisme;com

*extrait du DP Mairie d’Avignon du 15/02/23 : Avignon en mode vélo

Chronique réalisée par Grand Avignon et coordonnée par Vélo Loisir Provence