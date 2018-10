Le site de parapente de Saint de Sault. Un site ayant une orientation Ouest, (NO et SO). Très facilement accessible depuis le parking de Saint Jean de Sault. Vous prenez le GR 9 et montez sous les falaises du décollage. 200m de dénivelé, environ 20 à 30 minutes maxi... Ce site de parapente est un site qui vole en thermique (entre 11h et 15h environ en ce moment) et restitution dés que l'ambiance se refroidit. Site accessible du débutant au parapentiste de bon niveau. Il n'est pas rare de décoller de ce site et d'aller jusqu'au village de Sault. Le spectacle est fabuleux, vues sur le Ventoux, la vallée de Monieux, le pays de Sault, et dès que l'on est au dessus du décollage vue sur le Luberon et dans de bonnes conditions vue sur le plateau de Saint Christol. Le décollage et l'atterrissage sont entretenus par l'association FAN DE LUNE qui a fait un travail remarquable sur l'aménagement du site. Si vous souhaitez découvrir le parapente il existe une école "Ventoux Parapente" avec deux moniteurs : Nicolas Honde et Nicolas Jacquet, de vrais pros qui vous accueillerons à tous âges... http://www\.ventoux\-parapente\.com Il faut savoir que le Vaucluse est un terrain privilégié pour les activités de pleines natures (APN) : 5 sites répertoriés et de nombreux sites juste autour du département. L'automne est le meilleur moment pour découvrir cette activité.