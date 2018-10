Rando automnale à Lagarde-d'Apt.

Un itinéraire magnifique au départ de la commune la plus haute du Vaucluse Lagarde-d'Apt.

Distance : 11 km Dénivelé : 280 m Durée : 3 à 4 h.

Départ du parking en face de la Mairie (ancienne église) de là vous suivez le GR 4 (trace blanche et rouge) entretenu par la fédération française de randonnée pédestre CD84... Au bout de 2km vous êtes sur un Y de ruisseau, puis vous contournez la colline, vous arrivez sur la piste carrossable puis vous prenez à gauche et prolongez dans le vallon de Berre, et là simplement vous reprenez le premier vallon qui remonte du coté gauche (il est bien visible est marqué en Jaune PDIPR)...

A la sortie vous allez découvrir une ancienne ferme où Michaël pourra vous accueillir pour vous nourrir ou boire un verre (penser à réserver). Cette adresse c'est les Esfourniaux...Un accueil exceptionnel, un repas entièrement avec les produits de la ferme et si vous vous sentez fatigué ne pas hésiter à réserver une ou deux nuits. Michaël est un de ces passionnés rares, qui aime son métier, qui aime la nature et la photo, il à créé un parc de cervidés avec des panneaux explicatifs qui vous ferons découvrir les secrets des cervidés et ce son rauque que vous allez entendre des cerfs qui brament. (Brame du cerf fin septembre fin octobre)...Aprés avoir pris le temps de prendre de photos et de voir les cerfs et biches, continuer du coté gauche du grillage pour rejoindre votre point de départ.

Les plus de cette randonnée : Les couleurs de l'automne...le parc des cervidés...la table d’hôte "les Esfourniaux"...le vallon des jardins...

A voir : la chapelle ND de Larmaron...