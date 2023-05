Cran-Gevrier, Alby sur Chéran et Les Bauges avec les bons plans sorties de RécréAmômes

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 6 mai 2023 : visite contée, balade en musique et Fête Art & Nature.

Samedi 6 mai 2023

Visite contée au Point Commun (Cran-Gevrier) : à l’espace d’art contemporain situé à Cran-Gevrier près d’Annecy, une visite contée de l'exposition du moment "Les fusées redescendent-elles sur terre ?" Rendez-vous à 10h30 pour cette visite originale puisqu’elle est adaptés aux tout-petits dès 2 ans. L'exposition "Les fusées redescendent-elles sur terre ?" nous invite à une traversée nocturne à travers des expériences et récits personnels qui font écho à une histoire collective. Et sur le même site notez que c’est la fête au quartier Renoir de 9h à 17h. Au programme : spectacle, théâtre, danse, jeux, animations, exposition photos et bien d'autres surprises ! Un évènement est co-organisé par le Théâtre des Collines, le Point Commun et Cran Gevrier Animation.

Informations : http://www.lepointcommun.eu

Balade en musique (Bauges) : « A pas de Loups », c’est la première balade organisée dans le cadre des Renc’arts au cœur des Bauges ; une balade à la recherche des traces laissées par les animaux et voyage, en musique, poésie et humour adaptée aux tout-petits. Rendez-vous à 9h30 devant la bibliothèque de Verel-Pragondran / Salle Polyvalente. Et ce sont les membres de Libre et Rit et Sylvain Lacchia, accompagnateur en montagne qui vous accompagnent.

Programme des Renc’arts du printemps et de l’été :

https://www.parcdesbauges.com/fr/actualite/20-renc-arts-dans-20-villages-365.html?fbclid=IwAR1Vb-hKk5iS0ioWizQ2HyvhjZ9eFSmnrlrYX67Dtor52EAM3Ygc-4J3MxY#.ZD5otXZBzIU

Fête Art et Nature (Alby-sur-Chéran). Ateliers, expositions et spectacles au programme de 15h à 22h30. A voir, une exposition monumentale de sculptures géantes en bambou, à faire un atelier de fabrication de sculptures en bambou avec l’artiste plasticien Nathan Willerval de 15h à 18h et recommandé dès l’âge de 6 ans. A 15h et 16h, sont organisées de balades découvertes des plantes au bois du Pessay derrière Le Pôle, avant une performance dansée à 16h30 et d’autres rendez-vous spectacles jusqu’à 22h30.

Programme complet : https://www.sipalby.fr/evenements/la-fete-des-arts-et-de-la-nature-sipalby/

Laure de RécréAmômes