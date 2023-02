Dimanche gratuit au musée à Annecy et Cluses, Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023

Le rdv des sorties pour les familles avec les bons plans du magazine RécréAmômes chaque week-end avec Laure Bachade

Dimanche gratuit au musée (Château d’Annecy) : visite guidée en famille (dès 8 ans) à 10h30 de l’exposition « Le temps Suspendu. Collections photographiques » ; une exposition sur laquelle sont installés 3 espaces interactifs dont “Composez votre galerie” (sélectionnez et agencez votre mini exposition). A noter : 2 ateliers pour les enfants (dès 8 ans) durant les vacances les mercredis à 14h30 (16h30).

Sur inscription : reservation.animations@annecy.fr

Informations : www.musees.annecy.fr

**Dimanche gratuit au musée (**Musée de l’Horlogerie et du Décolletage/Cluses) : visite ludique oganisée à 15h avec les médiatrices du musée pour découvrir la vie dans la vallée de l'Arve pendant la seconde révolution industrielle, à la fin du 19e siècle. Avec le jeu La Fabrique, 100% made in vallée de l'Arve. A noter, durant les vacances : deux ateliers les jeudis (dès 3 ans et dès 7 ans), mercredi 8 février visite éveil des sens avec les bébés 8-18 mois à 10h.

Informations : www.musee.2ccam.fr

Cérémonie d’ouverture des Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023 : rendez-vous à Courchevel le Praz exactement où est installé un village au pied de la noire où les épreuves hommes vont se dérouler dès demain et jusqu’au 19 février. Ouverture du village d’animations à 14h avec des déambulations ; cérémonie d’ouverture à 18h45. Et puis dès demain, lundi 6 février, premières épreuves Dames du côté de Méribel en bas de la piste de Roc de Fer, où sera aussi installé un village d’animations ouvert dès 8h30.

Informations : www.courchevelmeribel2023.com/ceremonie-douverture

Laure de RécréAmômes