7è étape de La Grande Odyssée VVF, fête de la neige sur Lyand, Luna Park à Thonon Les Bains

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 25 décembre 2022 : Père Noêl au Grand-Bornand et en traineau entre Bonneval-sur-Arc, Madame Ballon à Morzine, Alta Lumina aux Gets et rando raquettes lightpainting à Bellevaux.