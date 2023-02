Festival Cinémino 2023, activités à tester en station, descente hommes à Courchevel Méribel

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 12 février 2023 : Festival Cinémino 2023, deux activités à tester en station et descente hommes sur les Championnats du Monde de ski à Courchevel.

Dimanche 12 février 2023

Festival Cinémino 2023, cela continue : 12 séances, 9 films à voir ce dimanche en famille, dont 2 avant-premières, « A Vol d’oiseaux » à 10h au Cinéma Le Mikado Annecy et les gardiennes à 16h au Parnal à Fillière où vous pourrez aussi voir Grosse Colère à 11h et la famille Asada à 18h. Autres films à voir à la Turbine à Cran-Gevrier par exemple Le Petit Nicolas, Maurice le chat fabuleux, le Nid du Tigre et Neneh Superstar à 18h30, en présence de Ramzi Ben Sliman le réalisateur. 3 films sont à voir aussi ce dimanche au cinéma Le Rabelais à Meythet.

Programme : www.festivalcinemino.org

Deux activités à tester en station : un parcours d’obstacles dans la neige à Thollon Les Mémises, type ninja warrior, et le nouveau jeu d’enquête ouvert cet hiver aux Arcs ; « Menace Z » à faire sur livret gratuit à récupérer à l’office de tourisme d’Arc 2000 (durant une 1h dans la peau du détective Moss à la recherche du Dr Z).

hiver.thollonlesmemises-tourisme.com/

www.lesarcs.com/agenda-les-arcs/la-menace-z-a-arc-2000

Descente hommes sur les Championnats du Monde de ski à Courchevel : remise des médailles à 18h30. Avant vous pouvez profiter des animations sur le village spectateurs. Au programme : dès 8h30 Réveils en douceur (cabaret, yoga, danse, petit concert), shows sportifs et culturels, déambulations artistiques, théâtre de rue, batucada, groupes folkloriques, fanfares... et stands animés. Notez le concert de Soulsun entre 12h30 et 14h.

Billetterie : www.courchevelmeribel2023.com/billetterie

Laure de RécréAmômes