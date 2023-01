Festival Cinémino, Nuit des étoiles dans Les Bauges, Spectacles à Seynod, Annemasse et Thonon.

Samedi 28 janvier 2023

Festival Cinémino : édition 2023, 31e édition ! Le festival de cinéma à vivre en famille jusqu’au 5 mars. Plus d’un mois donc pour voir 34 films et films d’animations, pour les tout petits ou les plus grands, courts et longs métrages, d’aujourd’hui ou d’hier, certains en avant-première d’ailleurs, , à voir dans 8 salles de cinéma des Pays de Savoie et écran mobile en Haute-Savoie. 9 séances pour ce premier jour ; cela démarre au Parnal à Thorens-Glières avec Yuku et la fleur de l’Himalaya 11h. A 18h au cinéma La Turbine à Cran-Gevrier, projection inaugurale de « Dounia et la Princesse d’Alep ».

Programme Cinémino 2023 : www.festivalcinemino.org/Documents/brochure.pdf

Nuit des Etoiles (Les Aillons) : 1ère édition en version hiver, organisée par Science Explo. De 19h à 22h, : contempler les étoiles et constellations de la voûte céleste en pleine saison hivernale, et savoir ainsi comment se repérer dans le ciel nocturne, comment retrouver où sont ces objets dans le ciel, en savoir plus sur le cycle de vie des étoiles grâce à la constellation star de l’hiver : Orion...

Informations : www.lesaillons.com

3 spectacles à voir en famille : « Canto », théâtre et danse mêlés avec deux comédiennes sur scène qui jouent, en musique, avec du papier auquel elles donnent des formants de serpents, fleurs ou papillons (Espace Tully à Thonon à 10h30, dès 18 mois), ciné-concert « A l‘aventure » (L’Auditorium Seynod à 11h et 17h, dès 3 ans), et spectacle de cirque/marionnettes « Comme suspendu » (Château Rouge Annemasse, à 11h, dès 3 ans).

Informations et billetterie :

www.auditoriumseynod.com/spectacle/a-laventure-9227/

https://mal-thonon.org/canto/

www.chateau-rouge.net/spectacle/comme-suspendu/

Laure de RécréAmômes