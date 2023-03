Les bons plans pour sortir ce dimanche avec le magazine RécréAmômes

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 12 mars 2023 : deux expositions pour bouger à la Turbine sciences et séance de jardin de glace à Chambéry

Dimanche 12 mars 2023

Exposition « Bouge ton corps » à la Turbine sciences (Cran-Gevrier) : des aventures ludiques à tester avec les enfants de 3 à 6 ans. Tester sa souplesse dans le Gymnase, se contorsionner pour entrer dans les maisons perchées et penchées de la Rue d’Alice, écouter des histoires sur la Place du village, percevoir les changements dans son corps dans la Rue du petit grand et se reposer dans le Jardin.

Deux créneaux 16h-17h ou 17h-18h, réserver le vôtre en ligne sur le site de la Turbine sciences.

Informations et réservations : laturbine.annecy.fr/agenda/15546/1034-exposition-bouge-ton-corps-pour-les-3-6-ans.htm

Exposition « Tous sportifs ! La science occupe le terrain » à la Turbine sciences (Cran-Gevrier) : expo sur laquel chacun est invité à participer à une grande épreuve sportive et ludique (avec les enfants dès 7 ans) : un décathlon réinventé ! 10 épreuves pour expérimenter ses capacités physiques, tout et s’amusant, et tout en glanant des informations sur la physiologie, la biologie, la physique, l’histoire ou encore la mécanique du sport. Une expo visible de 14h à 18h.

Informations : laturbine.annecy.fr/agenda/15547/1034-exposition-tous-sportifs-la-science-occupe-le-terrain.htm

Jardin de glace à Chambéry (Patinoire du Buisson Rond) : ouverte le dimanche où vous pouvez profiter du jardin de glace avec les petits car du matériel pédagogique et ludique mis à leur disposition. De 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h15.

Informations : grandchambery.fr/49-patinoire.htm

Laure de RécréAmômes