Les bons plans RécréAmômes : Chatreuse de Mélan, animations dans les châteaux et Rendez-vous aux Jardins.

Sortir avec vos enfants, en famille, avec des amis. Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 3 juin 2023 : Chatreuse de Mélan, animations dans les châteaux et Rendez-vous aux Jardins.

Samedi 3 juin 2023

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 3 juin 2023 : Chatreuse de Mélan, animations dans les châteaux et Rendez-vous aux Jardins.

« Mélan passe à table » (Taninges) : une journée d’animations gratuits à Chartreuse de Mélan. Dès 10h30 vous allez pouvoir participer à une visite balade - Au cœur du domaine agricole de Mélan, avec un médiateur. A 15h30 et 16h30, place à l’atelier famille –à partager avec vos enfants dès 3 ans : La table au Moyen Âge, pour découvrir les us et coutumes autour d’une table de banquet médiévale.

Informations et réservation : Chartreuse de Mélan - 04 50 33 23 73 – chartreusedemelan@hautesavoie.fr

Spectacles au Château : cirque au Château de Bonneville (parvis) avec acrobates et les danseurs de La compagnie Le Doux Supplice revisite le bal, décalé par le cirque. C’est gratuit. Autre Château à s’animer, celui de Clermont que vous allez pouvoir exceptionnellement découvrir en nocturne dès 20h et de façon insolite, en famille, sous forme d’enquête pour percer les mystères de la demeure de Clermont.

Informations Château de Bonneville : www.ocabonneville.fr/evenement/en-attendant-le-grand-soir

Informations et réservation : château de Clermont, tél : 04 50 33 50 33, billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

Rendez-vous aux jardins : où aller en famille ? Au Château de Montrottier (Lovagny près d’Annecy) : découverte du jardin potager et paysager lors d’une promenade en compagnie de Gwenaël le maraicher à 10h30, 14h et 15h, et des ruches du Château avec Walid l’apiculteur du Château, de 15h à 16h. Rendez-vous aussi aux Jardins des Charmettes Maison Jean-Jacques Rousseau à Chambéry ; deux animations au programme ce samedi, qui devraient plaire aux enfants : visite en musique à 14h et 15h15 et spectacle « Les fabuleuses du Clavencin » à 16h30.

D’autres animations dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins 2023 : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme

Laure de RécréAmômes