Les bons plans sorties du week-end avec le magazine RécréAmômes

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 11 mars 2023 : Ma Petite Conférence musique, spectacle à Faverges et deux ateliers.

Plouf et Replouf cop Clement-Airiau

Dimanche 11 mars 2023

Ma Petite Conférence (Cran-Gevrier) : ce samedi à 10h30, il est question de la copie en musique.

Mes Petites Conférences, ce sont des rendez-vous ludiques (dès 7 ans) et interactifs organisés par le théâtre des collines toute l’année, qui permettent aux enfants de développer leur esprit critique et leur curiosité. A l’heure du sampling, du streaming et du téléchargement, vous vous poserez la question ce matin, à travers de nombreux exemples, la question pour savoir comment cela est légal, inadmissible, fainéant, créatif.

Gratuit sur inscription : 04 85 46 75 81

Informations : theatredescollines.annecy.fr/prog/ma-petite-conference-musique-9/

Spectacle à Faverges : « Plouf et replouf » c’est le titre du premier spectacle à voir avec les enfants ce samedi à 20h30 à La Soierie à Faverges. La compagnie Super Super, cela ne s’invente puisque le spectacle est super, ce duo relève un défi de natation synchronisée sur scène, « synclownisée » même. Un bon moment drôle et surprenant à vivre ce soir avec les enfants !

lasoierie.com/events/plouf-et-replouf

Deux ateliers : un atelier d’écriture, une séance pour les enfants dès 6 ans pour jouer avec les mots, à 10h30 ce matin au Pôle à Alby sur Chéran. Et un atelier de doublage de cinéma auquel vous pourrez participer avec vos enfants dès 10 ans juste après la projection du film Neneh superstar dans le cadre du festival plein les oreilles qui se déroule en ce moment au cinéma Charlie Chaplin à Montmélian.

Informations :

sipalby.fr/evenements/jouons-avec-les-mots

montmeliancine.free.fr

Laure de RécréAmômes